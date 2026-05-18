سوم خرداد نماد اقتدار و فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر صبح دوشنبه به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مسئولان نظامی و فرهنگی استان برگزار شد.

در این نشست، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر اظهار کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل فرهنگ مقاومت، ایثار و رشادت رزمندگان دوران دفاع مقدس است و باید این سرمایه عظیم به نسل‌های آینده منتقل شود.

یونس عزیزی با اشاره به فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر افزود: سوم خرداد یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی کشور محسوب می‌شود و لازم است همه دستگاه‌ها با نگاه فرهنگی و تبیینی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های این ایام پای کار باشند.

وی ادامه داد: عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس بود که با مقاومت مردم و ایثار رزمندگان به پیروزی رسید و امروز نیز همین روحیه عامل ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، هنرمندان و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس باید به‌صورت جدی دنبال شود تا نسل نوجوان و جوان با ارزش‌های آن دوران بیشتر آشنا شوند.

عزیزی با اشاره به نقش فرمانداران، نواحی مقاومت و دستگاه‌های فرهنگی در اجرای برنامه‌ها خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدا، دعوت از پیشکسوتان دفاع مقدس، اجرای برنامه‌های فرهنگی شبانه و استفاده از ظرفیت اجتماعات مردمی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین خواستار مشارکت فعال صداوسیما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی شد و افزود: تولید برنامه‌های مستند، محتوای رسانه‌ای و برنامه‌های گفتگو محور می‌تواند در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت تأثیرگذار باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه تصریح کرد: مراسم‌های سوم و چهارم خرداد امسال با محوریت گرامیداشت شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و تبیین دستاوردهای مقاومت برگزار خواهد شد.

عزیزی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌ها موظف هستند برنامه‌ها و اقدامات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند تا روند اجرای برنامه‌های بزرگداشت این مناسبت‌ها در سطح ملی ارزیابی و رصد شود.