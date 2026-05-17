هوای قم در شرایط ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز یک شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق (PM2/5) در شرایط ناسالم قرار دارد.
توصیه می شود، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
سایر افراد نیز باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
قم- شاخص کیفیت هوا در شهر قم امروز ۲۷ اردیبهشت در شرایط ناسالم قرار دارد.
