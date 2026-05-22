به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی به مناسبت سالگرد اتحاد یمن شمالی و جنوبی تصریح کرد که اتحاد یمن یک حق و دستاورد بزرگ ملی است که همیشه باید مورد تقدیر، مراقبت و حفظ قرار گیرد.

وی افزود که تحولات پس از اتحاد یمن تاکنون ثابت کرده است که بزرگترین تهدید برای این حق، طمع‌ورزی‌ها، محاسبات شخصی، حزبی و فرقه‌ای و وابستگی به خارج است.

وی با اشاره به اینکه با وجود هویت ایمانی، دشمنان ملت، نمی‌توانند بذر تفرقه را در میان آن بکارند، افزود: اگر همه نیروها و اجزای این کشور با صداقت و آگاهی به ریسمان الهی چنگ می‌زدند، رقابت به حد نزاع و بحران نمی‌رسید.

الحوثی تصریح کرد که رویکرد رژیم سعودی این است که ملت یمن، مطیع این کشور و آمریکا آن باقی بماند، همانطور که رژیم سعودی نیز تحت نظارت آمریکا و انگلیس است.

وی با اشاره به اینکه ملت یمن نخواهد پذیرفت که تحت نظارت یک کمیته چهارجانبه متشکل از آمریکا، انگلیس ، اسرائیلی و عربستان سعودی باقی بماند، ابراز داشت که قیمومیت خارجی تهدید بزرگی برای آزادی، استقلال، حال و آینده یمن است.

رهبر انصارالله یمن با تاکید بر اینکه دشمنان در تلاشند تا ملت را تحت سلطه خود درآورند و بر این کشور مسلط شوند، تصریح کرد که آنها از تمام عناوین تفرقه‌افکنانه از جمله اختلافات فرقه‌ای و داعشی‌سازی مردم استفاده می‌کنند. دشمنان تلاش کردند تا ملت یمن را با توسط تکفیری ها هدف قرار دهند تا دشمنی و کینه را بین فرزندان این کشور برانگیزند. اما سرنوشت تلاش‌های دشمنان به اذن خدا شکست است و آنها به سوی زوال می‌روند.

وی با اشاره به اینکه تحریم اقتصادی از موضوعات بسیار مهمی است که شایسته توجه فراوان در سطح آگاهی‌بخشی مستمر است، تصریح کرد که رئیس‌جمهور آمریکا هنگام مواجهه با مشکلات اقتصادی بزرگ در آمریکا به کشورهای عربی و در رأس آنها کشورهای خلیج فارس روی می‌آورد تا تریلیون‌ها دلار پول به دست آورد. بیشتر پول‌های عربی و در جهان اسلام به آمریکا می‌رود تا جایی که حجم سرمایه‌گذاری به ۱۴ تریلیون دلار می‌رسد.

الحوثی عادی‌سازی را چتری دانست که دشمن از طریق آن می‌خواهد منافع و خیرات این امت را به طور کامل به دشمن صهیونیستی متصل کند.

وی با اشاره به ثروت های عظیم و بکر یمن و چشم طمع آمریکا به این ثروت‌ها تصریح کرد که رژیم سعودی از استخراج نفت در استان الجوف جلوگیری کرد، زیرا یمن از آن سود می‌برد و آنها نمی‌خواهند مردم یمن به مردمی تبدیل شوند که با عزت زندگی می‌کنند. رژیم سعودی نمی‌خواهد یمن منابع اقتصادی خود را داشته باشد که آن را از تابعیت هر کشور دیگری بی‌نیاز کند.

رهبر انصارالله افزود که رژیم سعودی همچنین از استخراج میادین نفتی در استان مأرب و استان المهره جلوگیری کرد. عربستان سعودی شرکت‌های خارجی را مجبور کرد که استان المهره را ترک کنند و در آنجا به دنبال نفت و ثروت‌هایش نباشند و این اتفاق در حضرموت نیز رخ داد.

وی تصریح کرد که سعودی‌ها برنامه‌های آمریکا و انگلیس را پیاده می‌کنند و دستور کار مشخصی برای خود ندارند. این کشور از زمان تأسیس حاکمیت کنونی، ابتدا به طور کامل به بریتانیا و سپس به انگلیس و آمریکا وابسته بوده است.

الحوثی تصریح کرد که اهمیت تحریم اقتصادی در رهایی از سلطه دشمنان و کنترل آنها بر مردم است. به این ترتیب به هیچ وجه جایز نیست که ما برای تأمین غذا، دارو، لباس و ضروریات زندگی خود به دشمنانمان وابسته باشیم. کشورهای غیرمسلمان امنیت غذایی را از مهمترین عناوین امنیت ملی خود قرار می‌دهند.

وی افزود: وقتی ملت‌ها به دیگران وابسته می‌مانند، در معرض فشار قرار می‌گیرند و نیازهای ضروری‌شان به برگه‌های فشاری در دست دشمنانشان تبدیل می‌شود. سیاست‌های اقتصادی در یمن در تمام دهه‌های گذشته به گونه‌ای بوده که مردم را در تمام نیازهایشان به خارج وابسته کرده است.