به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی و پیگیری‌های دولت پاکستان، به‌ویژه نخست‌وزیر و فرمانده ارتش این کشور، در روند برقراری و تثبیت آتش‌بس، ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی به تحکیم صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه منجر شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و به شهادت رساندن رهبری عظیم الشان انقلاب، جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه، وزرا، دانش‌آموزان بی‌گناه و شهروندان کشور را جنایتی بزرگ و مغایر با تمامی موازین انسانی، حقوقی و بین‌المللی توصیف کرد و اظهار داشت: این اقدامات جنایتکارانه از سوی هیچ وجدان بیدار و آزاده‌ای در جهان قابل‌پذیرش نیست.

پزشکیان با اشاره به اهداف شوم طراحان این تجاوزات، افزود: هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از حمله به جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بی‌ثباتی داخلی و تلاش برای تضعیف و ساقط کردن نظام اسلامی بود، اما آنان هرگز تصور نمی‌کردند ملت بزرگ، شریف و آگاه ایران تا این اندازه با انسجام، اقتدار و وفاداری در کنار نظام و کشور خود ایستادگی کرده و در حمایت از جمهوری اسلامی و مقابله با نظام سلطه، اینگونه حضوری گسترده و معنادار در صحنه داشته باشند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برخی طراحی‌های امنیتی و تحرکات سازمان‌یافته از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نفوذ عناصر تروریستی مسلح از مناطق شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور، تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند با پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی، ناامنی را به داخل کشور منتقل کنند، اما همکاری و مسئولیت‌پذیری همسایگان ایران در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو آنان علیه کشورمان، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر بود. در همین چارچوب، از دولت‌های پاکستان، افغانستان و عراق که اجازه ندادند از خاک آنان علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت گیرد، صمیمانه تشکر می‌کنم.

تمجید از تمهیدات اتخاذشده از سوی دولت پاکستان در حوزه تجارت مرزی

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با تمجید از تسهیلات و تمهیدات اتخاذشده از سوی دولت پاکستان در حوزه تجارت مرزی و همکاری‌های اقتصادی، اظهار داشت: روندرو به رشد همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور می‌تواند بیش از پیش توسعه یابد. با وجود همه خسارات و هزینه‌های ناشی از جنگ، این تحولات موجب نزدیکی بیشتر ایران و پاکستان شده و اکنون فرصت مناسبی فراهم آمده است تا سطح روابط دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و منطقه‌ای بیش از گذشته گسترش یابد؛ روندی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت صلح، کاهش تنش‌ها و ارتقای تعاملات سازنده میان ملت‌های منطقه نیز باشد.

وی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه با پاکستان خبر داد و گفت: تبادل دانشجو، استاد، تجربیات علمی و فناوری‌های نوین می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های علمی و توسعه پایدار دو کشور کمک شایانی کند.

رئیس‌جمهور استمرار و تعمیق همکاری‌های دوجانبه را در راستای منافع مشترک دو ملت و مجموعه کشورهای اسلامی ارزیابی کرد و افزود: کشورهای اسلامی باید با تکیه بر مشترکات دینی، فرهنگی و راهبردی، به سمت وحدت و همگرایی حرکت کنند. هر اندازه انسجام امت اسلامی تقویت شود، امکان مداخله و تجاوز قدرت‌های فرامنطقه‌ای و رژیم صهیونیستی در منطقه کاهش خواهد یافت.

پزشکیان با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابطی صمیمانه، پایدار و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای اسلامی منطقه است، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده‌اند از طریق پروژه‌های تفرقه‌افکنانه و ایجاد بی‌اعتمادی، کشورهای اسلامی را در برابر یکدیگر قرار دهند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: کشورهای بزرگ جهان اسلام باید با تقویت همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای، زمینه‌ساز استقرار صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه شوند؛ چراکه در سایه وحدت و همگرایی اسلامی، رژیم صهیونیستی هرگز جرأت تعرض و تجاوز به کشورهای اسلامی را نخواهد داشت.

ایران و پاکستان همواره روابطی برادرانه داشته‌اند

در این دیدار آقای سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با پزشکیان، ضمن مرور تحولات و رخدادهای ماه‌های اخیر و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تلاش‌های پاکستان برای کمک به توقف درگیری‌ها و کاهش تنش‌ها اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ابعاد واقعی تحولات منطقه و نقش‌آفرینی بازیگران مختلف برای افکار عمومی روشن شده و شرایط اخیر به‌خوبی نشان داد که در بزنگاه‌های حساس، دوست و دشمن واقعی چگونه شناخته می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند مبنایی مهم برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی آینده باشد.

سید محسن نقوی با تأکید بر عمق روابط تاریخی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور تصریح کرد: ایران و پاکستان همواره روابطی نزدیک و برادرانه داشته‌اند و امروز این پیوندها بیش از گذشته تقویت شده است. ملت پاکستان علاقه و احترام عمیقی نسبت به ملت ایران دارند و امیدواریم بتوانیم در سایه اراده رهبران دو کشور، سطح روابط و همکاری‌های دوجانبه را بیش از پیش توسعه دهیم.