به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پازوکی مسئول روابط عمومی دفتر معاون اول رییس جمهورمعاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رییس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ساختار و فرآیندهای کارشناسی "ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی" با دقت در حال تدوین و نهاییسازی است و این ستاد تاکنون جلسه یا مصوبهای نداشته است.
وی افزود: تصمیمات رسمی، پس از تشکیل جلسات، به صورت شفاف از طریق "سخنگوی ستاد" که به زودی معرفی خواهد شد، یا "معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول" اعلام میشود؛ لذا گمانهزنیهای رسانهای پیرامون مصوبات یا اعضای آن فاقد اعتبار است.»
