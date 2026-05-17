به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پازوکی مسئول روابط عمومی دفتر معاون اول رییس جمهورمعاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رییس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ساختار و فرآیندهای کارشناسی "ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی" با دقت در حال تدوین و نهایی‌سازی است و این ستاد تاکنون جلسه یا مصوبه‌ای نداشته است.

وی افزود: تصمیمات رسمی، پس از تشکیل جلسات، به صورت شفاف از طریق "سخنگوی ستاد" که به زودی معرفی خواهد شد، یا "معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول" اعلام می‌شود؛ لذا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون مصوبات یا اعضای آن فاقد اعتبار است.»