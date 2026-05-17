دستگیری سارقان حرفه ای در مشگین شهر 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت رینگ و لاستیک خودرو در شهرستان مشگین شهر،بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها ودستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود : با انجام بررسی های تخصصی وتحقیقات میدانی رد پای ۲ نفر سارق حرفه ای در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضایی، سارقان در عملیات پلیسی توسط ماموران پلیس آگاهی در یکی از محلات این شهرستان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به ارتکاب ۲ فقره سرقت رینگ و لاستیک خودرو اعتراف و اموال مسروقه به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از آنها کشف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.