۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

سردار حسنوند: امنیت بدون روایت رسانه‌ای ناقص است

اصفهان – فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در تقویت امنیت اجتماعی گفت: پلیس عملیات می‌کند اما این رسانه است که ادراک امنیت را در جامعه شکل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح یکشنبه در دیدار با مدیران رسانه‌های استان اصفهان با قدردانی از حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: در روزهای گذشته مجموعه انتظامی استان در بیش از ۳۰ نقطه مورد هجمه و تهدید دشمن قرار گرفت و به همین دلیل شرایط برای برگزاری این نشست در فضای مطلوب فراهم نشد، اما با وجود این شرایط، دیدار با رسانه‌ها را ضروری می‌دانستیم.

وی افزود: ما معتقدیم امنیت بدون روایت درست و رسانه بدون دسترسی به حقیقت هر دو آسیب می‌بینند و به همین دلیل تعامل میان پلیس و رسانه اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره پیشبرد امور کشور گفت: برای موفقیت هر مجموعه سه مؤلفه اساسی همدلی، مسئولیت‌پذیری و عدالت ضروری است و خوشبختانه در فضای رسانه‌ای استان اصفهان این همدلی و همراهی به‌خوبی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: دغدغه‌هایی که رسانه‌ها مطرح می‌کنند در واقع دغدغه مردم است و پلیس خود را موظف می‌داند این مطالبات را با برنامه‌ریزی دقیق پیگیری کند. هیچ اقدام مؤثری بدون برنامه محقق نمی‌شود و همه مأموریت‌های انتظامی استان بر اساس تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور، منویات مقام معظم رهبری، قانون و اصول حرفه‌ای دنبال می‌شود.

سردار حسنوند با تأکید بر ضرورت تعامل ویژه پلیس با رسانه‌ها افزود: تجربه سال‌ها خدمت، به‌ویژه در تهران، نشان داده هر جا پلیس و رسانه در کنار هم قرار گرفته‌اند موفقیت‌ها چند برابر شده است. اگر رسانه همراه پلیس نباشد بسیاری از اقدامات و خدمات انتظامی به درستی برای مردم تبیین نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، امیدآفرینی را از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها و مسئولان دانست و تصریح کرد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند امید هستند و رسانه‌ها در کنار انعکاس مشکلات باید به تقویت آرامش روانی جامعه کمک کنند، چرا که دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی و التهاب اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان «آموزش» را مهم‌ترین اولویت پلیس در حوزه اجتماعی و پیشگیری عنوان کرد و گفت: معتقدم هر فرمانده باید یک معلم باشد و آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، رسانه‌ها و فضای مجازی باید به‌طور جدی دنبال شود، زیرا بسیاری از جرائم با افزایش آگاهی عمومی قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به برخی آمارهای تحلیلی در حوزه سرقت و آسیب‌های اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از سرقت‌ها ناشی از ضعف در خودمراقبتی و بی‌توجهی به اصول ایمنی است و اگر مردم نسبت به اموال و دارایی‌های خود حساس‌تر باشند، بسیاری از این جرائم اساساً رخ نخواهد داد.

سردار حسنوند همچنین نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها در میان نوجوانان و جوانان هشدار داد و اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن نسل جوان از طریق مواد مخدر تلاش می‌کند آسیب‌های جدی به جامعه وارد کند و برخی از این مواد جدید قدرت تخریب بالایی بر شخصیت و آینده جوانان دارند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: پلیس عملیات انجام می‌دهد اما رسانه‌ها هستند که باید ادراک امنیت را در جامعه تقویت کنند؛ اگر روایت نخست را ما ارائه ندهیم، دیگران آن را با تحریف و عملیات روانی خواهند ساخت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه از اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور در برخی مناطق استان خبر داد و افزود: چند نقطه جرم‌خیز و آسیب‌پذیر شناسایی شده و با همکاری مردم، رسانه‌ها، دستگاه قضایی، بسیج و سایر نهادها طرح‌های مشترکی برای ارتقای امنیت در این مناطق در حال اجراست.

وی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: پلیس بدون مشارکت مردم و همراهی رسانه‌ها نمی‌تواند به موفقیت کامل برسد و ما نیازمند ارتباطی دوسویه و دائمی میان مردم، رسانه و پلیس هستیم.

سردار حسنوند با اشاره به برخورد جدی پلیس با اراذل و اوباش، سارقان، قاچاقچیان مواد مخدر و دارندگان سلاح غیرمجاز گفت: اقدامات گسترده‌ای در این حوزه آغاز شده و پلیس استان با اشراف اطلاعاتی و برنامه‌ریزی دقیق اجازه نخواهد داد امنیت مردم خدشه‌دار شود.

وی تأکید کرد: تمام توان ما بر پایه آموزش، اشراف، مردم‌داری و تعامل با رسانه‌هاست و رسانه‌ها می‌توانند بازوی اصلی پلیس در امیدآفرینی، فرهنگ‌سازی و ارتقای امنیت عمومی باشند.

کد مطلب 6832397

