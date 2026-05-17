به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح یکشنبه در دیدار با مدیران رسانه‌های استان اصفهان با قدردانی از حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: در روزهای گذشته مجموعه انتظامی استان در بیش از ۳۰ نقطه مورد هجمه و تهدید دشمن قرار گرفت و به همین دلیل شرایط برای برگزاری این نشست در فضای مطلوب فراهم نشد، اما با وجود این شرایط، دیدار با رسانه‌ها را ضروری می‌دانستیم.

وی افزود: ما معتقدیم امنیت بدون روایت درست و رسانه بدون دسترسی به حقیقت هر دو آسیب می‌بینند و به همین دلیل تعامل میان پلیس و رسانه اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره پیشبرد امور کشور گفت: برای موفقیت هر مجموعه سه مؤلفه اساسی همدلی، مسئولیت‌پذیری و عدالت ضروری است و خوشبختانه در فضای رسانه‌ای استان اصفهان این همدلی و همراهی به‌خوبی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: دغدغه‌هایی که رسانه‌ها مطرح می‌کنند در واقع دغدغه مردم است و پلیس خود را موظف می‌داند این مطالبات را با برنامه‌ریزی دقیق پیگیری کند. هیچ اقدام مؤثری بدون برنامه محقق نمی‌شود و همه مأموریت‌های انتظامی استان بر اساس تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور، منویات مقام معظم رهبری، قانون و اصول حرفه‌ای دنبال می‌شود.

سردار حسنوند با تأکید بر ضرورت تعامل ویژه پلیس با رسانه‌ها افزود: تجربه سال‌ها خدمت، به‌ویژه در تهران، نشان داده هر جا پلیس و رسانه در کنار هم قرار گرفته‌اند موفقیت‌ها چند برابر شده است. اگر رسانه همراه پلیس نباشد بسیاری از اقدامات و خدمات انتظامی به درستی برای مردم تبیین نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، امیدآفرینی را از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها و مسئولان دانست و تصریح کرد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند امید هستند و رسانه‌ها در کنار انعکاس مشکلات باید به تقویت آرامش روانی جامعه کمک کنند، چرا که دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی و التهاب اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان «آموزش» را مهم‌ترین اولویت پلیس در حوزه اجتماعی و پیشگیری عنوان کرد و گفت: معتقدم هر فرمانده باید یک معلم باشد و آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، رسانه‌ها و فضای مجازی باید به‌طور جدی دنبال شود، زیرا بسیاری از جرائم با افزایش آگاهی عمومی قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به برخی آمارهای تحلیلی در حوزه سرقت و آسیب‌های اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از سرقت‌ها ناشی از ضعف در خودمراقبتی و بی‌توجهی به اصول ایمنی است و اگر مردم نسبت به اموال و دارایی‌های خود حساس‌تر باشند، بسیاری از این جرائم اساساً رخ نخواهد داد.

سردار حسنوند همچنین نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها در میان نوجوانان و جوانان هشدار داد و اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن نسل جوان از طریق مواد مخدر تلاش می‌کند آسیب‌های جدی به جامعه وارد کند و برخی از این مواد جدید قدرت تخریب بالایی بر شخصیت و آینده جوانان دارند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: پلیس عملیات انجام می‌دهد اما رسانه‌ها هستند که باید ادراک امنیت را در جامعه تقویت کنند؛ اگر روایت نخست را ما ارائه ندهیم، دیگران آن را با تحریف و عملیات روانی خواهند ساخت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه از اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور در برخی مناطق استان خبر داد و افزود: چند نقطه جرم‌خیز و آسیب‌پذیر شناسایی شده و با همکاری مردم، رسانه‌ها، دستگاه قضایی، بسیج و سایر نهادها طرح‌های مشترکی برای ارتقای امنیت در این مناطق در حال اجراست.

وی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: پلیس بدون مشارکت مردم و همراهی رسانه‌ها نمی‌تواند به موفقیت کامل برسد و ما نیازمند ارتباطی دوسویه و دائمی میان مردم، رسانه و پلیس هستیم.

سردار حسنوند با اشاره به برخورد جدی پلیس با اراذل و اوباش، سارقان، قاچاقچیان مواد مخدر و دارندگان سلاح غیرمجاز گفت: اقدامات گسترده‌ای در این حوزه آغاز شده و پلیس استان با اشراف اطلاعاتی و برنامه‌ریزی دقیق اجازه نخواهد داد امنیت مردم خدشه‌دار شود.

وی تأکید کرد: تمام توان ما بر پایه آموزش، اشراف، مردم‌داری و تعامل با رسانه‌هاست و رسانه‌ها می‌توانند بازوی اصلی پلیس در امیدآفرینی، فرهنگ‌سازی و ارتقای امنیت عمومی باشند.