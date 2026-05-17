اجرای ۷۵۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده تاج الدینی، ظهر یکشنبه در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در کرمان اجرا شده که این استان را به دارنده طولانیترین شبکه فیبر نوری کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: ظرفیت شبکه انتقال استان کرمان به ۲۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند ورودی به ۱۱۴۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و در سال گذشته با سرمایهگذاری حدود ۸۰ میلیارد تومان، ظرفیت شبکه انتقال ۱۰۱ درصد و پهنای باند ورودی ۶۵ درصد افزایش یافت که با هدف آمادهسازی زیرساختها برای توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی انجام شد.
مدیرکل ارتباطات استان کرمان با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی بیان کرد: تاکنون ۲۳۶۵ روستا، معادل حدود ۸۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان، به اینترنت متصل شدهاند و ۴۳۴ روستا باقی مانده است.
تاج الدینی، گفت: در دولت چهاردهم نیز ۴۲۲ روستا با احداث ۱۴۸ سایت ارتباطی جدید به شبکه اینترنت متصل شدند که برای اجرای این طرحها حدود ۱۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: همچنین ۴۹۰ کیلومتر فیبر نوری در مناطق کم برخوردار استان کرمان اجرا شده که ۱۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است.
وی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه تلفن همراه در شهرهای استان کرمان گفت: سال گذشته ۵۴ سایت ارتباطی جدید برای تکمیل پوشش شهری احداث شد و اکنون تمامی شهرهای استان به نسل سوم و چهارم تلفن همراه دسترسی دارند.
تاج الدینی، افزود: علاوه بر این، ۵۳ سایت در شهرهای کرمان، سیرجان، رفسنجان، بافت، بم، اختیارآباد و نجفشهر به فناوری 5G مجهز شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها را از طرحهای کلان وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: این پروژه در هشت شهر استان کرمان آغاز شده و شهر بم نخستین شهری است که امکان واگذاری کامل سرویس در آن فراهم شده است.
تاج الدینی، بیان کرد: در شهر کرمان نیز حدود ۳۰ درصد شهروندان به خدمات فیبر نوری دسترسی دارند و پیشبینی میشود اجرای این طرح تا پایان سال جاری در مرکز استان تکمیل شود.
وی درباره اقدامات انجامشده در شرایط بحرانی نیز گفت: با آغاز بحران، کارگروههای تخصصی تشکیل و بیش از ۱۵۰ نیروی عملیاتی از شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه بهصورت شبانهروزی وضعیت شبکه استان کرمان را پایش کردند و هرگونه اختلال در کوتاهترین زمان برطرف شد.
مدیرکل ارتباطات استان کرمان با اشاره به پوشش ارتباطی جادهها تصریح کرد: بر اساس آخرین پایش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حدود ۹۵ درصد جادههای اصلی و پرتردد استان تحت پوشش ارتباطی قرار دارند، هر چند در برخی مسیرها به دلیل سرقت تجهیزات یا نبود زیرساخت برق نواقصی وجود دارد که در حال پیگیری است.
وی همچنین از فعالیت ۴۷۶ واحد پستی شامل ۲۲۶ واحد شهری و ۲۵۰ واحد روستایی در استان کرمان خبر داد و افزود: ۱۴ شعبه پستبانک شهری و ۲۴۵ شعبه روستایی در حال ارائه خدمات هستند و طرح به روزرسانی کدهای پستی نیز در بخش شهری ۸۵ درصد و در بخش روستایی ۵۵ درصد پیشرفت داشته است.
تاج الدینی، به حمایت از کسبوکارهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۳۷۶ میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه تولید محتوا و شرکتهای دانشبنیان پرداخت شد که منجر به اشتغالزایی برای بیش از ۱۲۰ نفر شد.
وی افزود: از مجموع ۱۳۷ شرکت دانشبنیان فعال در استان کرمان، تعداد ۵۸ شرکت معادل ۴۲ درصد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت میکنند.
