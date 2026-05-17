فرمانده سپاه: شهادت عزالدین حداد، بدعهدی اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی با اشاره به اینکه اراده پولادین مردم غزه شکستنی نیست و بر جبهه ظلم و جنایت غلبه می کند تاکید کرد: دستِ جنایتکارِ رژیمِ سفاکِ صهیون، به خونِ پاکِ یکی از بزرگترین مجاهدانِ نستوه مقاومت، “عزالدین الحداد”، فرماندهِ دلیرِ گردان‌های عزالدین قسام، آغشته شد. شهادتِ او، همسر و دخترش، در زمانی که آتش‌بسِ غزه با وعده‌های دروغینِ دشمن، ظاهری فریبنده داشت، بارِ دیگر، پیمان‌شکنی و بدعهدیِ اشغالگران را آشکار ساخت.

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت عزالدین الحداد، فرمانده دلیر گردان‌های عزالدین قسام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در دل تاریکی جنگ و در میان خروش سه ساله مقاومت فلسطین پس از عملیات تاریخی "طوفان الاقصی"، غزه قهرمان، همچون نگینی درخشان، استقامت را معنا بخشیده است و ملت‌های دیگر در اقصی نقاط گیتی حتی قلب اروپا و آمریکا را در حمایت از خود برانگیخته است. مردان و زنانِ غیورِ فلسطین، با تکیه بر ایمان و صلابتِ سه ساله، در برابرِ وحشیانه‌ترین جنایات قرون وسطایی دشمن صهیونیستی، چون کوهی استوار ایستاده‌اند. رزمندگان سلحشور حماس، با الهام از آیه شریفه “رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهنم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا”، پیمانِ خود را با خدا نشکستند و در این مسیر، چه بسیار که جانِ شیرین را فدا کردند و چه بسیار که در انتظار پیروزی نهایی، بر عهد خود استوار ماندند.

بار دیگر، دست جنایتکار رژیمِ سفاک صهیون، به خون پاک یکی از بزرگترین مجاهدان نستوه مقاومت، “عزالدین الحداد”، فرمانده دلیر گردان‌های عزالدین قسام، آغشته شد. شهادت او، همسر و دخترش، در زمانی که آتش‌بس غزه با وعده‌های دروغینِ دشمن، ظاهری فریبنده داشت، بار دیگر، پیمان‌شکنی و بدعهدیِ اشغالگران را آشکار ساخت.

این مجاهد نستوه، که عمری را در مبارزه با اشغالگران، چه در میدانِ نبرد و چه در زندان‌هایِ دژخیمان صهیونیست، سپری کرد و دو پسر برومند و دلیرش را نیز در این راه تقدیم نمود، نمادی از استقامت و پایداری مردم فلسطین است.

گرچه تاریخِ اشغالگرانِ بیت المقدس و قبله نخستین مسلمین، مملو از جنایت و خیانت است، اما شهادتِ این فرماندهِ بزرگ در دورانِ آتش‌بس، مهرِ تاییدی دیگر بر پیمان‌شکنیِ جنایتگری صهیونی آنان زد.

بدون شک، وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و با ادامه خط مقاومت، سرنوشت ملت و سرزمینِ فلسطین، به دست فرزندان غیور آن رقم خواهد خورد. این پیروزی، با نابودیِ اشغالگرانِ فلسطین و دفع غده سرطانی رژیم صهیونیستی و سربلندی فلسطینیان قهرمان و مقاوم و آزادی قدس شریف، همراه خواهد بود، و دشمن غدار و گرگ صفت صهیونی باید این حقیقت را به درستی درک کند کرده باشد که اراده پولادین مردم غزه شکستنی نیست و بر جبهه ظلم و جنایت غلبه می کند.

در این مسیر پر فراز و نشیب، یاد و خاطره مقاومت، پایداری و ایستادگی مردم غزه و فرماندهان و رزمندگانِ حماس، و شهدای گرانقدر فلسطین را گرامی می داریم و بار دیگر بر حمایت و همراهی بی‌دریغ ملت بزرگ ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با این مقاومت پرافتخار، مقتدر و تاریخ ساز تاکید می کنیم و در این راه مقدس از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی