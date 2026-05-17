  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

دومین حریف اردوی ترکیه؛

اگر آمریکا به تعدادی از بازیکنان تیم ملی ویزا ندهد فدراسیون چه می‌کند؟

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در مورد این که برنامه فدراسیون در صورت صادر نشدن روادید برخی بازیکنان چه خواهد بود، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در مورد آخرین وضعیت دریافت روادید بازیکنان تیم ملی برای سفر به آمریکا و حضور در جام جهانی گفت: ویزای بازیکنان با توجه به پیش بینی که از قبل داشتیم و مکاتباتی که با فیفا داشتیم احتمالا طی دو هفته آینده صادر خواهد شد.

وی در مورد این که اگر برخی بازیکنان تاثیرگذار موفق به دریافت ویزا نشوند برنامه فدراسیون چیست گفت: ما فعلا به این موضوع فکر نمی کنیم اما پلن های مختلف خودمان را خواهیم داشت.

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: همانطور که سخنگوی دولت گفتند تیم ملی قطعا در مسابقات جام جهانی شرکت خواهد کرد. اجازه بدهید تکلیف ویزاها مشخص بعد در این مورد صحبت خواهیم کرد.

وی در مورد برنامه های تیم ملی نیز گفت: امشب بازیکنان به اردو مراجعه خواهند کرد و ساعت ۹ صبح روز دوشنبه راهی آنتالیا ترکیه می‌شوند. در این مدت دو بازی پیش‌بینی کرده‌ایم که ۸ خرداد با تیم ملی گامبیا بازی می‌کنیم و ۱۴ این ماه نیز با یک تیم دیگر آفریقایی دیدار خواهیم داشت که نام قطعی این حریف بزودی اعلام خواهد شد.

