به گزارش خبرنگار مهر، گروه G رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ بدون شک یکی از مهمترین و حساسترین گروهها برای فوتبالدوستان ایرانی خواهد بود؛ جایی که تیم ملی فوتبال ایران باید برابر تیمهای قدرتمند مصر، بلژیک و نیوزیلند قرار بگیرد و برای رسیدن به مرحله حذفی رقابت سخت و نفسگیری را پشت سر بگذارد.
شاگردان امیر قلعهنویی که موفق شدند برای چهارمین دوره متوالی جواز حضور در جام جهانی را کسب کنند، حالا در شرایطی آماده حضور در این مسابقات میشوند که رؤیای صعود از مرحله گروهی همچنان یکی از بزرگترین اهداف فوتبال ایران به شمار میرود؛ هدفی که در ادوار گذشته بارها تا آستانه تحقق پیش رفت اما هر بار با بدشانسی یا اختلافی اندک از دست رفت.
تیم ملی ایران در این دوره با چالشی جدی مواجه خواهد بود. بلژیک به عنوان یکی از تیمهای قدرتمند فوتبال اروپا با ستارههای مطرح و تجربه بالای بینالمللی، یکی از مدعیان اصلی صدرنشینی در این گروه محسوب میشود. مصر نیز با تکیه بر نسل باتجربه و فوتبال فیزیکی و سرعتی خود، حریفی دشوار برای هر تیمی خواهد بود و نیوزیلند هم هرچند روی کاغذ نسبت به سایر تیمها شانس کمتری دارد، اما همواره نشان داده تیمی جنگنده و منظم است که میتواند معادلات گروه را تغییر دهد.
در چنین شرایطی ملیپوشان ایران برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم پایانی مسابقات نیازمند عملکردی کماشتباه، آمادگی بدنی بالا و کسب امتیازات لازم در دیدارهای کلیدی خواهند بود. اهمیت مسابقه نخست برای ایران نیز دوچندان خواهد بود؛ چرا که شروع موفق میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش روحیه تیم و بالا رفتن شانس صعود داشته باشد.
از سوی دیگر، حضور متوالی ایران در چهار دوره جام جهانی نشاندهنده ثبات نسبی فوتبال ملی در سالهای اخیر است؛ موضوعی که باعث شده انتظارات از تیم ملی نسبت به گذشته افزایش پیدا کند و حالا بسیاری از هواداران امیدوار باشند که طلسم صعود از مرحله گروهی این بار شکسته شود.
تیم ملی ایران در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که کادر فنی به دنبال برگزاری اردوهای آمادهسازی و دیدارهای تدارکاتی باکیفیت است تا بازیکنان بتوانند با آمادگی کامل مقابل رقبای سرسخت خود در گروه G قرار بگیرند؛ گروهی که بدون تردید یکی از جذابترین و پرفشارترین گروههای این دوره از مسابقات خواهد بود.
شیاطین سرخ در سودای فتح جهان
تیم ملی فوتبال بلژیک یکی از پرافتخارترین و باسابقهترین تیمهای ملی فوتبال در قاره اروپا به شمار میرود که از سال ۱۹۰۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. این تیم که زیر نظر فدراسیون فوتبال سلطنتی بلژیک اداره میشود، از اعضای بنیانگذار دو نهاد مهم فوتبال جهان و اروپا یعنی فیفا و یوفا بوده و در طول تاریخ خود فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده است.
بلژیک که دیدارهای خانگی خود را عمدتاً در ورزشگاه ورزشگاه شاه بودوان شهر بروکسل برگزار میکند، در مقاطع مختلفی از تاریخ فوتبال جهان جزو قدرتهای مهم اروپا بوده است. این تیم تاکنون در ۱۴ دوره جام جهانی و ۶ دوره جام ملتهای اروپا حضور داشته و همچنین در سه دوره رقابتهای فوتبال المپیک شرکت کرده است. مهمترین افتخار تاریخی بلژیکیها قهرمانی در المپیک ۱۹۲۰ محسوب میشود؛ مسابقاتی که به میزبانی خود بلژیک برگزار شد و این تیم توانست مدال طلا را کسب کند.
تیم ملی بلژیک که با لقب «شیاطین سرخ» شناخته میشود، در سال ۱۹۰۶ این لقب را به دلیل پیراهنهای قرمز رنگ خود به دست آورد. این تیم همچنین رقابتهای سنتی و دیرینهای با تیمهای ملی هلند و فرانسه دارد و مسابقات بین این تیمها همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده است.
بلژیک نخستین دوران طلایی خود را در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تجربه کرد. این تیم در رقابتهای جام ملتهای اروپا ۱۹۸۰ تا فینال پیش رفت اما در دیدار پایانی برابر آلمان غربی شکست خورد و نایب قهرمان شد. همچنین در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک، بلژیک با درخشش بازیکنانش تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت و در نهایت در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت. در آن مسابقات، تیم بلژیک پس از شکست مقابل تیم ملی آرژانتین که دیگو مارادونا را در اختیار داشت، از رسیدن به فینال بازماند.
پس از سالها افت و ناکامی، نسل طلایی دوم فوتبال بلژیک از دهه ۲۰۱۰ شکل گرفت؛ نسلی که ستارههایی چون روملو لوکاکو، کوین دی بروینه، ادن هازارد و تیبو کورتوا را در اختیار داشت. این تیم در سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار صدرنشین ردهبندی جهانی فیفا شد و در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز با هدایت روبرتو مارتینز به مقام سوم جهان رسید؛ بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.
بلژیکیها در جام جهانی ۲۰۱۸ عملکرد درخشانی داشتند. آنها پس از عبور از مرحله گروهی، در دیداری جذاب موفق شدند تیم ملی ژاپن را شکست دهند و سپس با برتری برابر برزیل راهی نیمه نهایی شوند. هرچند آنها در نیمه نهایی برابر فرانسه شکست خوردند اما با پیروزی مقابل انگلیس عنوان سوم جهان را کسب کردند.
با این حال، نسل طلایی بلژیک در سالهای اخیر نتوانست به قهرمانی در تورنمنتهای بزرگ برسد. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بلژیک در مرحله گروهی حذف شد و این ناکامی باعث پایان همکاری با مارتینز شد. پس از آن، هدایت تیم ملی بلژیک به دومنیکو تدسکو سپرده شد.
اکنون تیم ملی بلژیک یکی از رقبای اصلی تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود. بلژیک در کنار ایران، مصر و نیوزیلند در این گروه حضور دارد و بدون تردید یکی از مدعیان اصلی صعود به مرحله حذفی خواهد بود.
شیاطین سرخ با وجود تغییر نسل، همچنان از بازیکنان باکیفیت و باتجربهای بهره میبرند و فوتبال سرعتی، هجومی و مبتنی بر مالکیت توپ را در دستور کار دارند. تجربه حضور مستمر در جامهای جهانی و رقابتهای بزرگ باعث شده بلژیک همچنان یکی از خطرناکترین تیمهای اروپایی در سطح ملی باشد؛ تیمی که رؤیای کسب نخستین قهرمانی بزرگ تاریخ خود را همچنان دنبال میکند.
رودی گارسیا سرمربی تیم ملی بلژیک
«رودی ژوزه گارسیا» مربی فرانسوی، در سال ۲۰۲۵ بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بلژیک انتخاب شد تا هدایت «شیاطین سرخ» را تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده بگیرد. او جانشین «دومنیکو تدسکو» شده و مأموریت اصلیاش بازسازی تیم و بازگرداندن بلژیک به جمع مدعیان فوتبال جهان است.
گارسیا که سابقه هدایت تیمهایی چون لیل، رم، مارسی، لیون و ناپولی را دارد، خیلی زود کار خود را در رقابتهای لیگ ملتهای اروپا آغاز کرد و در نخستین آزمون جدی، بلژیک را در دیدار پلیآف مقابل اوکراین هدایت کرد؛ جایی که این تیم در مجموع دو بازی با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و در لیگ A باقی ماند.
سرمربی جدید بلژیک با تأکید بر فوتبال مالکانه و تهاجمی، به دنبال ایجاد تغییر در ساختار فنی تیمی است که پس از سالها افت و خروج از دوران «نسل طلایی»، در مسیر بازسازی قرار گرفته است. هدف اصلی او، آمادهسازی بلژیک برای جام جهانی ۲۰۲۶ و بازگشت به سطح اول فوتبال جهان عنوان شده است.
بازیکنان تاثیرگذار
در ترکیب تیم ملی فوتبال بلژیک، همچنان نامهای بزرگ و تأثیرگذار متعددی به چشم میخورد؛ بازیکنانی که ستونهای اصلی «شیاطین سرخ» در سالهای اخیر محسوب میشوند و نقش مهمی در امیدهای این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ دارند.
در خط دروازه، «تیبو کورتوا» سنگربان باتجربه رئال مادرید حضور دارد؛ دروازهبانی که با تجربه بازی در سطح اول فوتبال اروپا، یکی از مطمئنترین عناصر دفاعی بلژیک به شمار میرود. در خط میانی نیز «کوین دیبروینه» هافبک خلاق ناپولی قرار دارد؛ بازیکنی که بهعنوان مغز متفکر تیم، نقش کلیدی در طراحی حملات و خلق موقعیتها ایفا میکند.
در بخش هجومی، «جرمی دوکو» وینگر سرعتی منچسترسیتی با توانایی بالای نفوذ و دریبلزنی، یکی از خطرناکترین مهرههای کناری بلژیک محسوب میشود. همچنین «روملو لوکاکو» مهاجم باتجربه ناپولی، همچنان بهعنوان گلزن اصلی و مهره تمامکننده در خط حمله حضور دارد.
ترکیب این ستارهها باعث شده تیم ملی بلژیک همچنان از نظر کیفیت فردی در سطح بالایی قرار داشته باشد و امیدها برای موفقیت در رقابتهای پیشرو همچنان زنده بماند.
تیم ملی فوتبال بلژیک در رنکینگ ۹ فیفا قرار دارد.
فراعنه به دنبال تثبیت جایگاه
تیم ملی فوتبال مصر با نام «فراعنه» یکی از قدیمیترین تیمهای ملی فوتبال در قاره آفریقا و جهان محسوب میشود که تحت هدایت فدراسیون فوتبال مصر (EFA) فعالیت میکند. این تیم از سال ۱۹۲۰ وارد رقابتهای بینالمللی شد و بهعنوان نخستین نماینده آفریقا و خاورمیانه در المپیک همان سال شناخته میشود.
مصر پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملتهای آفریقا است و تاکنون ۷ بار عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست آورده است. همچنین این تیم در چهار دوره جام جهانی (۱۹۳۴، ۱۹۹۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۶) حضور داشته و نخستین تیم آفریقایی بوده که موفق به صعود به این رقابتها شده است.
در تاریخ فوتبال مصر، فراز و نشیبهای زیادی دیده میشود؛ از قهرمانیهای ابتدایی در دهه ۱۹۵۰ در جام ملتهای آفریقا گرفته تا دورههای غیبت و عدم موفقیت در رسیدن به جام جهانی در مقاطع مختلف. با این حال، این تیم همواره یکی از قدرتهای سنتی فوتبال آفریقا باقی مانده است.
در دهههای اخیر، مصر بار دیگر به جمع مدعیان بازگشت و با نسل جدیدی از بازیکنان توانست در جام ملتهای آفریقا ۲۰۱۷ به فینال برسد و نایبقهرمان شود. همچنین در سال ۲۰۰۶ که این رقابتها به میزبانی قاهره برگزار شد، مصر با عملکردی قدرتمند عنوان قهرمانی را کسب کرد و سپس در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نیز این موفقیت را تکرار کرد.
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، مصر در گروهی دشوار با تیمهای اروگوئه، روسیه و عربستان قرار گرفت و با وجود درخشش «محمد صلاح»، موفق به صعود از مرحله گروهی نشد. این تیم در سالهای بعد نیز با تغییرات متعدد فنی و مدیریتی مواجه شد اما همچنان در مسیر بازسازی قرار گرفت.
مصر در ادامه مسیر خود توانست بار دیگر جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند و به چهارمین حضور خود در این رقابتها برسد. این تیم که در سالهای اخیر بارها به فینال جام ملتهای آفریقا رسیده، امیدوار است در رقابتهای پیشرو نیز بار دیگر جایگاه خود را در سطح اول فوتبال قاره و جهان تثبیت کند.
حُسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر
«حسام حسن حسنین» مهاجم پیشین فوتبال مصر و سرمربی فعلی تیم ملی این کشور، یکی از چهرههای شاخص و تاریخی فوتبال فراعنه به شمار میرود که هم در دوران بازی و هم در دوران مربیگری نقش پررنگی در فوتبال مصر داشته است.
حسام حسن متولد ۱۹۶۶، در دوران بازیگری خود بهعنوان یکی از برترین گلزنان تاریخ فوتبال مصر شناخته شد و با به ثمر رساندن ۶۹ گل در ۱۷۷ بازی ملی، عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور را در اختیار دارد. او همچنین با ۷ حضور در جام ملتهای آفریقا و شرکت در جام جهانی ۱۹۹۰، از باتجربهترین ملیپوشان تاریخ مصر محسوب میشود.
در سطح باشگاهی، حسن بخش عمده دوران حرفهای خود را در تیم الاهلی سپری کرد و با این تیم بیش از ۲۵ عنوان قهرمانی از جمله ۱۱ قهرمانی لیگ مصر را به دست آورد. او سپس در مقاطع مختلف برای زمالک، العین امارات و چند تیم دیگر از جمله المصری، ترسانة و الاتحاد اسکندریه به میدان رفت و در مجموع دوران طولانی و پرباری را تجربه کرد.
حسام حسن در ادامه وارد عرصه مربیگری شد و پس از تجربه هدایت تیمهایی چون زمالک، اسماعیلی، مصر المقاصه، الاتحاد اسکندریه، المصری و حتی تیم ملی اردن، بهتدریج به یکی از مربیان باتجربه فوتبال مصر تبدیل شد. او سابقه هدایت تیمهای باشگاهی متعدد در مصر را در کارنامه دارد و در چند دوره حضورش در باشگاه المصری موفق شد این تیم را تا فینال جام حذفی مصر و نیمهنهایی رقابتهای قارهای پیش ببرد.
نقطه عطف دوران مربیگری او اما در سال ۲۰۲۴ رقم خورد؛ زمانی که پس از هدایت تیم مدرن فیوچر، بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال مصر انتخاب شد و مسئولیت هدایت فراعنه را بر عهده گرفت. او اکنون بهعنوان سرمربی تیم ملی مصر، مأموریت دارد این تیم پرافتخار آفریقایی را در مسیر رقابتهای پیشرو از جمله جام جهانی ۲۰۲۶ هدایت کند.
حسام حسن که بهعنوان یکی از اسطورههای فوتبال مصر شناخته میشود، حالا در نقش سرمربی تیم ملی، تلاش دارد تجربه گسترده خود در سطح ملی و باشگاهی را برای بازگرداندن مصر به جمع قدرتهای اصلی فوتبال جهان به کار بگیرد.
بازیکنان تاثیرگذار
در ترکیب تیم ملی فوتبال مصر، برخلاف برخی تیمهای بزرگ جهان، ستارههای پرشمار و شناختهشده در سطح باشگاهی اروپایی بهچشم نمیخورد، اما همین موضوع باعث نشده از قدرت و انسجام این تیم کاسته شود.
«فراعنه» با تکیه بر هماهنگی تیمی، روحیه جمعی و بازی یکپارچه، همواره بهعنوان تیمی منسجم و جنگنده شناخته میشوند که بازیکنانش با کمترین نامهای بزرگ، اما با بیشترین هماهنگی در کنار هم قرار میگیرند و ساختار تیمی قدرتمندی را شکل میدهند.
در راس این ترکیب، «محمد صلاح» کاپیتان و ستاره اصلی تیم ملی مصر قرار دارد؛ بازیکنی که بهعنوان یکی از بهترین و تأثیرگذارترین فوتبالیستهای حال حاضر جهان شناخته میشود و نقش کلیدی در خط حمله و موفقیتهای اخیر این تیم ایفا میکند.
صلاح علاوه بر توانایی فردی بالا، بهعنوان رهبر فنی و روحی تیم نیز عمل میکند و بخش مهمی از امیدهای مصر برای درخشش در رقابتهای بینالمللی، به عملکرد او در میدان وابسته است.
تیم ملی فوتبال مصر در رنکینگ فیفا در جایگاه ۲۹ قرار دارد.
ایران در جام جهانی؛ تاریخ پر از نمایشهای قابل احترام
تیم ملی فوتبال ایران (معروف به یوزها) نماینده رسمی ایران در رقابتهای بینالمللی است و زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. ایران یکی از قدرتهای سنتی آسیا به شمار میرود و با ۳ قهرمانی در جام ملتهای آسیا (۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶) و چندین قهرمانی در بازیهای آسیایی، جایگاه ویژهای در فوتبال قاره دارد.
حضور در جام جهانی
ایران تاکنون در جامهای جهانی متعددی حضور داشته است (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) اما بهترین عملکرد این تیم، همچنان صعود از مرحله گروهی نبوده است. با این حال، تیم ملی ایران در تاریخ جام جهانی چند برد مهم و تاریخی ثبت کرده است؛ از جمله پیروزی ۲ بر یک برابر آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸، برد مقابل مراکش در ۲۰۱۸ و پیروزی برابر ولز در ۲۰۲۲.
در جام جهانی ۱۹۷۸، ایران برای نخستین بار حضور یافت و توانست برابر اسکاتلند به تساوی برسد. در ادامه، در دورههای مختلف نتایج نوسانی داشت اما همواره بهعنوان یکی از تیمهای رقابتی آسیا شناخته شد.
در سالهای اخیر، ایران با هدایت مربیان مختلف و استفاده از لژیونرهای مطرح، توانسته بار دیگر به یکی از تیمهای ثابت جام جهانی تبدیل شود. در جام جهانی ۲۰۱۴، ایران مقابل تیمهایی مانند آرژانتین، نیجریه و بوسنی قرار گرفت و نمایش دفاعی قابل توجهی ارائه داد.
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ایران با پیروزی برابر مراکش و تساوی مقابل پرتغال تا آستانه صعود پیش رفت و تنها با اختلافی بسیار کم حذف شد؛ عملکردی که یکی از بهترین نمایشهای تاریخ این تیم در جام جهانی محسوب میشود.
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز ایران در گروهی سخت با انگلیس، آمریکا و ولز قرار گرفت؛ در حالی که شکست سنگینی برابر انگلیس داشت، اما توانست ولز را شکست دهد و در نهایت از صعود بازبماند.
جایگاه و سبک بازی
تیم ملی ایران معمولاً به بازی فیزیکی، ساختار دفاعی منظم و ضدحملات سریع شناخته میشود. در سالهای اخیر نیز تلاش شده با حضور بازیکنان لژیونر در اروپا، سبک بازی تهاجمیتر و مدرنتری به این تیم اضافه شود.
ایران همچنان یکی از تیمهای مطرح آسیا و یکی از مدعیان همیشگی صعود به جام جهانی محسوب میشود، هرچند هدف اصلی آن در سطح بینالمللی، عبور از مرحله گروهی و ثبت یک موفقیت تاریخی در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان است.
امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
امیر قلعهنویی از مربیان باسابقه و پرافتخار فوتبال ایران است که در حال حاضر هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد. او در دوران مربیگری باشگاهی خود به عنوان یکی از موفقترین مربیان لیگ برتر ایران شناخته میشود و با تیمهایی مانند استقلال، سپاهان، مس کرمان و تراکتور به افتخارات متعددی از جمله چند قهرمانی لیگ و جام حذفی دست یافته است.
قلعهنویی نخستین بار در سال ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت و این تیم را به رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷ رساند؛ جایی که ایران با وجود نمایش قابل قبول، در مرحله یکچهارم نهایی از رقابتها کنار رفت. پس از آن، او سالها در فوتبال باشگاهی فعالیت داشت و بار دیگر در سال ۲۰۲۳ به نیمکت تیم ملی بازگشت.
در دوره دوم حضورش، تیم ملی ایران تحت هدایت او در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ عملکرد موفقی داشت و تا مرحله نیمهنهایی پیش رفت، اما از رسیدن به فینال بازماند. سبک کاری قلعهنویی در تیم ملی بیشتر بر انسجام تیمی، بازی هجومی و استفاده از ترکیب بازیکنان باتجربه و جوان استوار بوده است.
او در سالهای اخیر تلاش کرده ساختار تیم ملی را به سمت ثبات تاکتیکی و بازی منظمتر در رقابتهای آسیایی و بینالمللی هدایت کند و همچنان به عنوان یکی از چهرههای اصلی فوتبال ایران در سطح ملی شناخته میشود.
بازیکنان تاثیرگذار
در ترکیب فعلی تیم ملی فوتبال ایران، برخلاف برخی دورههای گذشته، ستارههای شناختهشده و پرنامونشان در سطح اول فوتبال جهان به تعداد محدود دیده میشوند و بار اصلی تیم بیشتر بر دوش بازیکنانی است که در لیگ برتر ایران و فضای داخلی فوتبال کشور فعالیت دارند.
در این میان، مهدی طارمی به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین چهره فعلی تیم ملی شناخته میشود؛ بازیکنی که با تجربه بینالمللی و نقش کلیدی در خط حمله، همچنان ستون اصلی ترکیب ایران به شمار میرود.
بخش قابل توجهی از بازیکنان تیم ملی را نیز نفراتی تشکیل میدهند که عمدتاً در لیگ داخلی ایران بازی میکنند و همین موضوع باعث شده ساختار تیم بیش از هر زمان دیگری بر هماهنگی جمعی و انسجام تاکتیکی تکیه داشته باشد.
در کنار این ترکیب، حضور دنیس اکرت آینسا درگاهی نیز یک نکته قابل توجه محسوب میشود؛ بازیکنی که قرار است برای نخستین بار در جام جهانی با پیراهن تیم ملی ایران به میدان برود و میتواند یکی از چهرههای تازه این تیم در سطح بینالمللی باشد.
لیست تیم ملی فوتبال ایران به شرح زیر است:
علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، محمد خلیفه، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، امید نورافکن، شجاع خلیل زاده، علی نعمتی، حسین کنعانی، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی، سامان قدوس، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق نیا، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی ترابی، مهدی طارمی، هادی حبیبینژاد، امیرحسین حسینزاده، امیرحسین محمودی، دنیس درگاهی، کسری طاهری و علی علیپور.
تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ ۲۱ فیفا قرار دارد.
نیوزیلند؛ قدرت سنتی اقیانوسیه با سابقه حضور در دو جام جهانی
تیم ملی فوتبال نیوزیلند با نام مستعار «سفیدها» نماینده این کشور در رقابتهای بینالمللی فوتبال مردان است و زیر نظر فدراسیون فوتبال نیوزیلند (NZF) فعالیت میکند. این تیم عضو کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) و فیفا است و به عنوان یکی از قدرتهای سنتی منطقه اقیانوسیه شناخته میشود.
نیوزیلند تاکنون دو بار در جام جهانی فوتبال (۱۹۸۲ و ۲۰۱۰) حضور داشته و برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز آماده میشود. بهترین عملکرد این تیم در سطح جهانی، جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی بود؛ جایی که با وجود عدم صعود از گروه، بدون شکست و با سه تساوی مقابل ایتالیا، پاراگوئه و اسلواکی میدان را ترک کرد و به عنوان تنها تیم بدون شکست آن دوره شناخته شد.
در سطح قارهای، نیوزیلند یکی از تیمهای مسلط اقیانوسیه است و چندین بار عنوان قهرمانی جام ملتهای OFC را به دست آورده است. این تیم همچنین در رقابتهای جام کنفدراسیونها نیز چندین بار حضور داشته و تجربه بازی با تیمهای بزرگ جهان را در کارنامه دارد.
از نظر تاریخی، فوتبال در نیوزیلند از اوایل قرن بیستم شکل گرفت و نخستین دیدار رسمی این تیم در سال ۱۹۰۴ برگزار شد. در دهههای بعد، این تیم به تدریج جایگاه خود را در فوتبال اقیانوسیه تثبیت کرد.
مهمترین نقطه عطف تاریخ فوتبال نیوزیلند، صعود به جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا بود؛ جایی که این تیم برای نخستین بار به بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان راه یافت. هرچند در آن رقابتها هر سه بازی خود را واگذار کرد، اما حضور در جام جهانی نقطه آغاز تثبیت فوتبال این کشور در سطح بینالمللی محسوب شد.
در سالهای اخیر، فوتبال نیوزیلند با تکیه بر بازیکنان لژیونر، بهویژه در لیگهای اروپا و MLS، تلاش کرده سطح رقابتی خود را ارتقا دهد. بازیکنانی مانند کریس وود نقش مهمی در موفقیتهای اخیر این تیم داشتهاند و در مسیر صعودهای جهانی تأثیرگذار بودهاند.
نیوزیلند در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز عملکرد موفقی داشت و با قهرمانی در اقیانوسیه به پلیآف بینقارهای رسید، اما در نهایت برابر کاستاریکا از صعود به جام جهانی بازماند.
در مجموع، تیم ملی نیوزیلند با وجود محدودیتهای جغرافیایی و رقابتی در منطقه اقیانوسیه، همواره یکی از تیمهای منظم، فیزیکی و رو به رشد فوتبال جهان محسوب میشود و حضور مداوم در رقابتهای جهانی هدف اصلی آن به شمار میرود.
درن شاون بیزلی سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند
دِرِن شاون بیزلی بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل انگلستان است که در پست دفاع راست و هافبک راست بازی میکرد و در حال حاضر سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند و همچنین تیمهای زیر ۲۳ سال و المپیک این کشور است.
او فوتبال حرفهای خود را از باشگاه واتفورد آغاز کرد و پس از سالها حضور در این تیم، به وولورهمپتون واندررز پیوست و در فصل ۲۰۰۰–۱۹۹۹ به عنوان بازیکن ثابت در تمامی بازیهای لیگ به میدان رفت. پس از آن در وولزول بازی کرد و سپس وارد فوتبال نیوزیلند شد.
بیزلی در ادامه در تیمهای نیو زیلند نایتس و وایتاکره یونایتد حضور داشت و سپس وارد عرصه مربیگری شد. او ابتدا در ردههای پایه فوتبال نیوزیلند فعالیت کرد و با تیمهای زیر ۱۷ و زیر ۲۰ سال این کشور به موفقیتهایی از جمله صعود به جامهای جهانی جوانان رسید.
در ادامه، به عنوان دستیار تیم ملی بزرگسالان نیوزیلند نیز فعالیت داشت و در رقابتهای مهمی مانند جام ملتهای اقیانوسیه و مسیر انتخابی جام جهانی نقش داشت. در نهایت، او به یکی از چهرههای مهم کادر فنی فوتبال نیوزیلند تبدیل شد و هدایت تیمهای ملی این کشور را بر عهده گرفت.
بازیکنان تاثیرگذار
در ترکیب فعلی تیم ملی فوتبال نیوزیلند، برخلاف برخی قدرتهای بزرگ فوتبال جهان، ستارههای شناختهشده و نامهای پرآوازه در سطح اول فوتبال اروپا کمتر به چشم میخورند و بیشتر بازیکنان این تیم در لیگهای کمتر مطرح یا داخلی فعالیت دارند.
با این حال، همین ترکیب نسبتاً کمنامونشان با تکیه بر نظم تیمی، هماهنگی بالا و کار گروهی توانسته عملکرد قابل قبولی در رقابتهای بینالمللی ارائه دهد و نشان دهد که انسجام تیمی در فوتبال این کشور نقش پررنگتری نسبت به درخشش فردی بازیکنان دارد.
تیم ملی فوتبال نیوزیلند در رنکینگ ۸۵ فیفا قرار دارد.
برنامه بازی های گروه G به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۵ خرداد
* بلژیک - مصر - ساعت: ۲۲:۳۰
سه شنبه ۲۶ خرداد
* ایران - نیوزیلند - ساعت: ۰۴:۳۰
یکشنبه ۳۱ خرداد
* بلژیک - ایران - ساعت: ۲۲:۳۰
دوشنبه اول تیر
* مصر - نیوزیلند - ساعت: ۰۴:۳۰
شنبه ۶ تیر
* ایران - مصر - ساعت: ۰۶:۳۰
* نیوزیلند - بلژیک - ساعت: ۰۶:۳۰
نظر شما