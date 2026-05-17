ملت ایران در برابر تهدیدها پیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدضیاالدین آقاجان پور بعد از ظهر یکشنبه در آیین بزرگداشت سردار سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده و یاران شهیدش با بیان اینکه وزارت دفاع در دوره اخیر شاهد تحولات مهمی بوده است، اظهار داشت:در مدت کوتاهی که از دوره جدید مدیریتی وزارت دفاع گذشت، برنامه‌های ارائه‌شده چنان تحولی در پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد کرد که میزان تولیدات دفاعی و تسلیحاتی چندین برابر شد. به عنوان شاهد مثال، در بیست‌وچهارم بهمن‌ماه، نخبگان وزارت دفاع این توفیق را یافتند تا در محضر رهبر شهید انقلاب نمایشگاه دستاوردهای دفاعی را برگزار کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب افزود: حضرت آقا این نمایشگاه را یکی از بهترین نمایشگاه‌ها دانستند.

آقاجان‌پور با تجلیل از مدیریت ولایی سردار شهید نصیرزاده و یاران شهیدش از جمله دکتر مظفرنیا، دکتر الیاسی و دکتر کریمی، ادامه داد: این عزیزان برای ملت ایران اقتدار دفاعی تولید کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع همچنین با اشاره به دیدارهای متعدد رهبر انقلاب با وزیر دفاع شهید گفت: در کمتر از دو ماه، رهبر شهید انقلاب پنج بار وزیر دفاع را به حضور پذیرفتند و درباره پیشرفت کارها و اقدامات دفاعی کشور مطالبه و پیگیری داشتند.

او افزود: در آخرین دیدار، وزیر دفاع شهید گزارشی از ارتقای توانمندی‌های دفاعی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و تولید موشک‌هایی که توانست سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دهد، ارائه کرده بود. حضرت آقا از عملکرد وزارت دفاع ابراز رضایت و خرسندی فرمودند.

آقاجان‌پور با تأکید بر پیام‌های ماندگار رهبر انقلاب، وزیر دفاع شهید و فرماندهان نیروهای مسلح خطاب به مردم اظهار داشت: پیام امروز این عزیزان این است که: «لَا تَحْزَنُوا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»؛ از تهدیدها نترسید. از یاوه‌گویی دشمنان و تهدیدهای دولتمردان نادان هراسی نداشته باشید؛ چرا که ملت ایران پیروز است.

او با اشاره به فرمایشات سردار شهید گفت: ما ملت امام حسین(ع) هستیم. همان‌گونه که امام حسین(ع) در برابر یزیدیان فرمود هَیهاتَ مِنّا الذِلّة، ملت ایران نیز امروز همین پاسخ را به مستکبران می‌دهد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و قوای سه‌گانه متحدند و کسی حق ندارد برخلاف تدابیر رهبر معظم انقلاب عمل کند.