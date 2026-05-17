تاکید رئیسی بر ضرورت تحول در نظام نظارت بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در مراسم رونمایی از تمبر بهداشت محیط حرفهای در سومین روز از هفته سلامت، اظهار داشت: بسیاری از خدمات نیروهای بهداشت محیط و حرفهای در بحرانها کمتر دیده میشود، در حالی که در دوره کرونا این نیروها از تدوین پروتکلهای بهداشتی تا انجام امور دشوار و پرخطر را بر عهده داشتند.
وی افزود: در دوران کرونا، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت بود و مردم برای تامین معیشت ناچار به حضور در جامعه بودند؛ به همین دلیل تدوین دستورالعملها و پروتکلهای دقیق بهداشتی اهمیت ویژهای داشت تا مردم بتوانند ضمن ادامه فعالیتهای روزمره، از ابتلا به بیماری مصون بمانند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تشبیه شرایط دوران کرونا به «حرکت در میدان مین» گفت: نیروهای بهداشت محیط و حرفهای مسیر ایمن را طراحی کردند تا مردم بتوانند فعالیتهای خود را انجام دهند اما مبتلا نشوند و این کاری بسیار سخت و ارزشمند بود.
رئیسی با بیان اینکه تفاوت حوزه بهداشت با بسیاری از بخشهای دیگر در دیده نشدن موفقیتهای آن است، تصریح کرد: زمانی که خبری از شیوع بیماریها، آلودگی آب و غذا، یا بحرانهای بهداشتی نیست، به این معنا است که نظام بهداشت کشور به درستی در حال انجام وظایف خود است.
وی ادامه داد: کنترل مرزهای سلامت، نظارت بر آب، غذا و هوا و پیشگیری از بیماریها از جمله اقداماتی است که شاید مردم به صورت مستقیم آن را نبینند، اما نتیجه آن را در امنیت سلامت جامعه احساس میکنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به جابهجایی گسترده جمعیت کشور بهویژه در استانهای شمالی، خاطرنشان کرد: اینکه در چنین شرایطی با بحران گسترده آلودگی غذایی یا بیماریهای واگیر مواجه نمیشویم، نشاندهنده عملکرد مناسب حوزه بهداشت است.
رئیسی، واکسیناسیون و نظارتهای بهداشت محیط را از ملموسترین خدمات حوزه بهداشت برای مردم دانست و گفت: مردم بیش از هر چیز این دو حوزه را در زندگی روزمره خود لمس میکنند.
وی همچنین به اقدامات نیروهای بهداشت محیط در روزهای جنگ و بحران اشاره کرد و افزود: در بازدیدهایی که از مناطق مختلف داشتم، شاهد اقدامات ارزشمند همکاران حوزه بهداشت بودم؛ بهگونهای که در برخی مناطق، پیش از وقوع حملات، مواد شیمیایی خطرناک از محل خارج شده بود و همین اقدام از بروز مسمومیت گسترده در میان مردم جلوگیری کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت تحول در نظام نظارت بهداشتی اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت نظارتها باید از فناوریهای نوین و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، زیرا با تعداد محدود نیروها امکان انجام همه نظارتها به شکل سنتی وجود ندارد.
رئیسی در پایان از تلاشهای نیروهای بهداشت محیط و حرفهای قدردانی کرد و گفت: حفظ سلامت مردم نتیجه زحمات شبانهروزی نیروهایی است که بسیاری از اقداماتشان دیده نمیشود اما نقش تعیینکنندهای در امنیت سلامت کشور دارند.
