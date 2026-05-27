مسمومیت غذایی ۸ کارگر در یک واحد صنعتی بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی با اعلام خبر مسمومیت تعدادی از کارگران در شهرستان بهاباد اظهار کرد: صبح چهارشنبه ششم خرداد ماه، گزارشی مبنی بر بروز علائم مسمومیت گوارشی در یک مرکز صنعتی به سامانه ۱۱۵ اورژانس اعلام شد که بلافاصله تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور تکنسینهای اورژانس در محل و انجام ارزیابیهای اولیه، ۸ نفر از کارگران که دچار علائم مسمومیت غذایی شده بودند، برای طی مراحل تکمیلی درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس استان یزد با اشاره به همزمانی این حادثه با آغاز فصل گرما، نسبت به خطر جدی فساد مواد غذایی هشدار داد و تصریح کرد: با افزایش دمای هوا، سرعت تکثیر باکتریها در مواد غذایی بهشدت بالا میرود؛ لذا رعایت اصول دقیق بهداشتی در مراحل تهیه، نگهداری و توزیع غذا، بهویژه در محیطهای کارگری و صنعتی، الزامی است.
سهیلی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و مدیران واحدهای تولیدی باید نسبت به سلامت زنجیره غذایی حساسیت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه علائم گوارشی، در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کنند.
