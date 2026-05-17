به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش‌یزدی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ بازدید از موزه‌ها در میان خانواده‌ها اظهار کرد: همزمان با ۲۸ اردیبهشت‌ماه، روز جهانی موزه‌ها و تقارن آن با هفته ملی جوانی جمعیت، طرح ویژه‌ای با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برای حمایت از بنیان خانواده اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح، بازدید از تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی-تاریخی تحت پوشش میراث فرهنگی در روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

دانش‌یزدی با تأکید بر سیاست‌های حمایتی از خانواده‌های پرجمعیت تصریح کرد: در راستای تجلیل از جایگاه مادری و حمایت از جوانی جمعیت، مادران دارای ۳ فرزند و بیشتر می‌توانند در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه نیز به صورت رایگان از این اماکن و موزه‌های تابعه بازدید کنند.

وی ادامه داد: همچنین موزه‌های خصوصی و مشارکتی نیز در این ایام با نیم‌بها یا با درصدی تخفیف، پذیرای خانواده‌ها خواهند بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تقویت نشاط اجتماعی در خانواده‌ها و آشنایی نسل نو با مواریث ارزشمند تاریخی استان یزد برنامه‌ریزی شده است.