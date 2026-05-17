قاتل متواری در فریدونکنار روانه زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلامحسن اصغری اظهار کرد: حسب اخبار واصله به مراجع انتظامی شهرستان فریدونکنار، جسد خانم 26 ساله ای که مورد ضربات متعدد چاقو قرار گرفته بود در آشپزخانه منزلش پیدا شد.

دادستان فریدونکنار افزود: بلافاصله بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حضور یافته و پس از بررسی صحنه، دستورات لازم جهت کشف حقیقت صادر شد.

اصغری با اشاره به این مطلب که پس از حصول نتیجه از اداره پلیس آگاهی استان مشخص شد، قتل توسط دختر عموی مقتول انجام گرفته است، تاکید کرد: قاتل که بعد از ارتکاب قتل متواری شده بود، پس از چند ساعت خود را به پلیس آگاهی فریدونکنار معرفی و در تحقیقات اولیه به جرمش اعتراف کرد.

دادستان فریدونکنار خاطرنشان کرد: متهم پس از تفهیم اتهام و با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شد.