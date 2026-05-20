سالانه ۴۰ میلیون تن از تولیدات کشاورزی کشور متاثر از مصرف کود است

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله ملازاده ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی اظهار کرد: تغذیه مهمترین مولفه در افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات کشاورزی به شمار میرود و لازم است این موضوع در استانها به صورت جدی مورد توجه و مدیریت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تغذیه حلقهای کلیدی در زنجیره تولید است، افزود: این بخش نیازمند مدیریت دقیق و علمی است، چرا که به طور مستقیم بر امنیت غذایی، درآمد بهرهبرداران و قیمت تمامشده محصولات کشاورزی تاثیرگذار است.
معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تامین نهادهها گفت: در سال گذشته حدود سه میلیون تن انواع کود شیمیایی در کشور تامین شد و همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سموم کشاورزی شامل حشرهکشها و سایر آفتکشها در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: در حوزه تغذیه گیاهی، صرف میزان مصرف کود ملاک نیست، بلکه تناسب و مدیریت مصرف از اهمیت بیشتری برخوردار است و مصرف متعادل و هدفمند میتواند ضمن افزایش عملکرد، از بروز خسارات زیستمحیطی جلوگیری کند.
معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با تاکید بر نقش راهبردی تغذیه در افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات کشاورزی گفت: مدیریت صحیح و متناسب مصرف کود و نهادههای کشاورزی، یکی از ارکان اصلی تحقق امنیت غذایی، پایداری تولید و بهبود درآمد کشاورزان در کشور است.
ملازاده ادامه داد: حدود ۴۰ درصد عملکرد محصول به مصرف کود وابسته است و سالانه حدود ۴۰ میلیون تن از تولیدات کشاورزی کشور متاثر از این نهاده است؛ بنابراین هرگونه کاهش در تامین یا مصرف صحیح کود میتواند امنیت غذایی کشور و معیشت بهرهبرداران را با مخاطره مواجه کند.
در ادامه این مراسم، محمود مظلومی مدیر سابق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی نیز با اشاره به نیاز کودی استان گفت: نیاز سالانه استان بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن برآورد میشود، در حالی که در شرایط مطلوب حدود ۱۲۰ هزار تن کود به استان تخصیص مییابد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰۶ کارگزاری توزیع کود در استان فعال هستند که مسئولیت تامین و توزیع این نهاده راهبردی را بر عهده دارند.
آیین تکریم و معارفه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی با حضور عباس افچنگی مشاور مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استان های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
نظر شما