اطلاعیه خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه در روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح و بهسازی شبکه خبر داد.

گچساران

شهرک مهاجرین از ساعت 06:10 لغایت 09:10

رزمندگان، فهمیده، محلاتی، 108 دستگاه از ساعت 08:10 لغایت 10:10مناطق خاموش :

باشت

شهرک صنعتی خان احمد -روستای پشت کوه و خان احمد از ساعت 06:10 لغایت 08:10مناطق خاموش :

دنا

روستای بادمگان، ده شیرین، تنگ پوتک از ساعت 09:30 لغایت 12:30

بویراحمد

روستای نرگاه از ساعت 14:10 لغایت 17:10

روستای کالوس از ساعت 08:45 لغایت 12:45

کهگیلویه

حوزه آموزش پرورش، حوزه دره لبک از ساعت 14:10 لغایت 16:10