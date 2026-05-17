اطلاعیه خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه در روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشتماه به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح و بهسازی شبکه خبر داد.
گچساران
شهرک مهاجرین از ساعت 06:10 لغایت 09:10
رزمندگان، فهمیده، محلاتی، 108 دستگاه از ساعت 08:10 لغایت 10:10مناطق خاموش :
باشت
شهرک صنعتی خان احمد -روستای پشت کوه و خان احمد از ساعت 06:10 لغایت 08:10مناطق خاموش :
دنا
روستای بادمگان، ده شیرین، تنگ پوتک از ساعت 09:30 لغایت 12:30
بویراحمد
روستای نرگاه از ساعت 14:10 لغایت 17:10
روستای کالوس از ساعت 08:45 لغایت 12:45
کهگیلویه
حوزه آموزش پرورش، حوزه دره لبک از ساعت 14:10 لغایت 16:10
