اطلاعیه خاموشی با برنامه در مناطقی از کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از خاموشی های با برنامه در شهرستانهای بویراحمد، کهگیلویه ، گچساران ، چرام و بهمئی فردا ‌سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه به منظور اصلاح و بهسازی شبکه خبر داد.

بویراحمد

روستای کالوس از ساعت 09:10 لغایت 13:30

سرابتاوه شرقی ، شهرک صنعتی سرابتاوه، تنگ سرخ، تل خسرو جنوبی، خلف آباد، نجف آباد، اکبرآباد، امیرکبیرها، خیابان ارتش، گلستان ها، زیرتل، امامت ها از ساعت 05:50لغایت 06:50

تل خسرو شمالی، خیابان دکتر حسابی، ایستگاه رادیو و قسمتی از نجف آباد از ساعت 10:10 لغایت 11:10

کهگیلویه

حوزه آموزش و پرورش دهدشت - دره لبک - ایران خودرو دوهنده از ساعت 14:10 لغایت 16:10 مناطق خاموش :

گچساران

روستای آب توت از ساعت 09:10 لغایت 11:10

چرام

بلوار شهید مطهری، جاده آرند تا مسیر کره ای از ساعت 16:10 لغایت 18:10

بهمئی

خیابان های رهبری -دانش- رازی - فدائیان و حوزه کت از ساعت 06:05 لغایت 06:55