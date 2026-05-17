اجرای عملیات کنترل بیولوژیک در ۱۰ هکتار از باغات انار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی با اعلام آغاز گسترده عملیات کنترل بیولوژیک در لرستان، از پوشش کامل این طرح در تمامی شهرستان‌های لرستان برای نخستین‌بار خبر داد.

وی با اشاره به حمایت ویژه دولت از بهره‌برداران، گفت: در راستای کاهش وابستگی به مبارزه شیمیایی، ۵۵ درصد از هزینه‌های اجرای عملیات کنترل بیولوژیک از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است. این طرح هم‌اکنون در سطحی بالغ بر سه هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع نخود، ۵۵۰ هکتار گوجه‌فرنگی و ۱۰ هکتار از باغات انار و با نظارت مدیریت حفظ نباتات در حال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره به همکاری مشترک با «طرح پایداری تولید در دیم‌زارها»، افزود: از محل این هم‌افزایی، سطح عملیات در مزارع نخود به میزان ۷۰۰ هکتار افزایش‌یافته است.

صیادی، موفقیت طرح را نتیجه فعالیت پیوسته انسکتاریوم‌ها و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی دانست و گفت: این مراکز با تولید عوامل بیولوژیک و ارائه خدمات کارشناسی، نقش‌محوری در اجرای عملیات در سطح استان ایفا می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت مدیریت علمی آفات و پایش مستمر وضعیت باغات استان، عنوان کرد: بیش از دو هزار هکتار از باغات انار، انگور، سیب، انجیر و گردو تحت پوشش شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: برای ردیابی دقیق و تعیین زمان مناسب ظهور آفات، از ابزارهای غیرشیمیایی شامل انواع فرمون‌ها، کارت‌های رنگی چسب‌دار و تله‌های تخصصی استفاده می‌شود تا از عملیات دیرهنگام یا غیرضروری جلوگیری شود.

صیادی، تصریح کرد: اجرای این طرح باتکیه‌بر توان کارشناسان و بهره‌گیری از تجهیزات نوین، اقدامی مؤثر در ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی گفت: نظارت مدیریت حفظ نباتات بر تمامی مراحل از پایش در باغات تا رهاسازی عوامل بیولوژیک در مزارع، تضمین‌کننده کارآمدی و دقت عملیات است.