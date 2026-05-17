به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شریفی اظهار کرد: کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در راستای برنامه‌های حفاظتی، زیستگاه سمندر خال‌زرد کردستانی را در منطقه قلقله و روستای خاپوره‌ده پایش کردند.

وی افزود: در جریان این سرشماری و پایش میدانی، تعداد ۳۲ قطعه از این گونه ارزشمند و در معرض خطر شناسایی و ثبت شد.

شریفی با اشاره به اهمیت این گونه جانوری گفت: سمندر خال‌زرد کردستانی یکی از گونه‌های منحصر به‌فرد منطقه زاگرس است که به دلیل شرایط زیستگاهی خاص خود، از اهمیت بالایی در حفظ تنوع زیستی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز ادامه داد: پایش منظم زیستگاه این گونه، اطلاعات حیاتی و مؤثری را برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریتی فراهم می‌کند و نقش مهمی در صیانت از این گونه کمیاب دارد.

وی بیان کرد: کارشناسان محیط زیست سقز در این بازدید میدانی، علاوه بر شمارش جمعیت سمندر خال‌زرد، وضعیت زیستگاه و عوامل تهدید احتمالی را نیز مورد بررسی قرار دادند.

شریفی تاکید کرد: اجرای این برنامه‌ها نشان‌دهنده تعهد و تلاش مستمر مجموعه حفاظت محیط زیست شهرستان سقز برای حفاظت از میراث طبیعی و گونه‌های جانوری نادر منطقه است.