روز خونین غزه؛ ۸ فلسطینی در حملات اسرائیل شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه حملات مستمر و بی‌وقفه اسرائیل به نوار غزه در روز یکشنبه، ۸ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس آمار شهدایی که امروز به مراکز درمانی و بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند، دو نفر در جنوب نوار غزه، چهار نفر در مرکز این منطقه و دو نفر در شمال غزه به شهادت رسیده‌اند. یکی از شهدای شمال غزه نیز بر اثر جراحاتی در حمله‌ای پیشین نظامیان صهیونیست به او وارد شده بود، به شهادت رسید.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، تعداد شهدای غزه از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون به بیش از ۸۷۱ نفر رسیده و ۲ هزار و ۵۶۲ نفر نیز زخمی شده‌اند. همچنین ۷۷۶ پیکر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند و بدین ترتیب شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۶۳ شهید و شمار زخمی‌ها نیز به ۱۷۲ هزار و ۶۶۴ نفر افزایش یافته است.

در همین حال، جنبش حماس اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست به یک مرکز توزیع غذا در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح،«جنایت جنگی عمدی» و ادامه سیاست «نسل‌کشی علیه غیرنظامیان» است.

این جنبش، اسرائیل را مسئول ادامه کشتارها دانست و از سکوت جامعه جهانی در قبال این جنابات انتقاد کرد.

منابع محلی گزارش دادند که پهپادهای رژیم صهیونیستی روز یکشنبه، منطقه «المواصی» در غرب خان‌یونس را هدف قرار دادند. همچنین غرب و جنوب شهر غزه نیز هدف حملات پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این حملات شماری مجروح بر جای گذاشت که حال برخی از آنها وخیم است.

بیمارستان القدس نیز از ورود ۹ مجروح در پی حمله‌ای به اطراف ساختمان رادیو و تلویزیون در محله تل‌الهوا خبر داد. افزون بر این، در پی گلوله‌باران خیابان البرکه در دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز چندین نفر زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از هدف قرار گرفتن یک کافه در شهر غزه و نیز حمله‌ای دیگر به گروهی از فلسطینیان در همان منطقه حکایت دارد.

تشدید بحران انسانی در غزه

هم‌زمان، بحران انسانی در غزه با سرعتی نگران‌کننده در حال تشدید است. داده‌های وزارت بهداشت غزه نشان می‌دهد شمار شهدا و مجروحان از آغاز جنگ تاکنون همچنان رو به افزایش است و مجموع قربانیان از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ده‌ها هزار شهید و صدها هزار مجروح رسیده است. این در حالی است که عملیات بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار همچنان ادامه دارد و بخش‌های گسترده‌ای از مناطق مسکونی و زیرساخت‌های خدماتی به شدت ویران شده‌اند.

بیمارستان‌های غزه نیز تحت فشار شدید ناشی از کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت قرار دارند؛ وضعیتی که ادامه ارائه خدمات درمانی، به‌ویژه در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه را با تهدید جدی مواجه کرده است. مراکز درمانی در شرایطی با موج فزاینده مجروحان روبه‌رو هستند که به گفته منابع پزشکی، بسیار فراتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر، ساکنان غزه همچنان با ادامه آوارگی، قطع خدمات اولیه از جمله آب و برق، کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تراکم جمعیت در مناطق اسکان موقت، به‌ویژه در جنوب نوار غزه افزایش یافته و صدها هزار نفر در چادرها و مراکز اقامتی پرازدحام در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند.