۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

۱۱ شهید در تجاوز تازه رژیم صهیونیستی به غزه

منابع بهداشتی و درمانی در غزه اعلام کردند که در جریان تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به این منطقه ۱۱ فلسطینی شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که در حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون ۱۱ نفر شهید و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع اعلام کردند که این آمار شامل کسانی می شود که از دیشب در حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه و شمال کرانه باختری شهید و زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین نیز ساعاتی پیش اعلام کرد که از زمان آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون ۸۷۰ نفر شهید و ۲۵۴۳ نفر مجروح شدند.

همچنین ۷۷۱ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ علیه این باریکه به ۷۲ هزار و ۷۵۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۶۴۵ نفر رسید.

کد مطلب 6832025

