طرح مطالبات واحدهای تولیدی فرودگاه پیام با مدیر عامل

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دیدار عمومی محسن حسنلو مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل فرودگاه و منطقه ویژه پیام، روز یکشنبه با حضور فعالان و صنعتگران مستقر در بخشهای مختلف اقتصادی، لجستیک، مونتاژ تلفن همراه و فناوری اطلاعات و ارتباطات بهصورت چهرهبهچهره برگزار شد.
این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم با جامعه صنعتگران و تسهیل روند رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی برگزار شد و در آن، نمایندگان واحدهای مستقر در حوزههای بار و لجستیک، مونتاژ تلفن همراه، تجهیزات جانبی رایانه و ICT به بیان مسائل، چالشها، درخواستها و گزارشی از وضعیت فعالیتهای خود پرداختند.
در جریان این دیدار، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع و حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی، دستورات لازم برای بررسی و پیگیری مطالبات مطرحشده را صادر کرد.
بر این اساس مقرر شد درخواستها و موضوعات عنوانشده در چارچوب قوانین و مقررات و با بهرهگیری از ظرفیتهای اجرایی منطقه توسط واحدهای ذیربط پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
برگزاری اینگونه نشستهای مستقیم با فعالان اقتصادی در راستای تکریم اربابرجوع، حمایت از صنعتگران و تقویت تعامل و همافزایی برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی پیام بهصورت مستمر ادامه دارد.
