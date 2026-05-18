چرایی عدم اجرای قوانین پرستاری؛ از ساعت کار تا بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری، گفت: یکی از وظایف نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان، ارتباط مستمر با بیمارستانها، جامعه پزشکی و به ویژه جامعه پرستاری است؛ جامعه پرستاری در مقاطع مختلف از جمله دوران کرونا، حوادث و جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، خدمات و ایثار کمنظیری از خود نشان دادهاند که این تلاشها فراموشنشدنی است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، همکاران ما در کمیسیون پیشنهاد برگزاری نشستی با سازمان نظام پرستاری را مطرح کردند تا دغدغهها و مشکلات جامعه پرستاری علاوه بر ارتباطات مستقیم، از زبان مسئولان این سازمان نیز شنیده شود و بتوانیم برای رفع بخشی از مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم.
شهریاری با اشاره به محدودیتهای قانونی مجلس در تصویب طرحهای دارای بار مالی، تصریح کرد: متاسفانه مجلس نمیتواند مواد و طرح هایی را که بار مالی برای دولت ایجاد میکند بدون تامین منابع تصویب کند، چرا که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، اما میتوان از طریق رایزنی با دولت و وزارت بهداشت، برای حل بخشی از این مسائل اقدام کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: خوشبختانه در دولت چهاردهم نیز حمایتهایی از جامعه پزشکی و پرستاری وجود دارد و رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور نگاه حمایتی نسبت به این حوزه دارند و تلاش میکنند در این زمینه کمکهای لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مصوبات مناسبی در حوزه پرستاری وجود دارد که به دلیل کمبود نیروی انسانی اجرایی نشده است، گفت: به دلیل کمبود کادر پرستاری، برخی قوانین از جمله کاهش ساعت کاری پرستاران به ۳۶ ساعت در هفته در مقایسه با ۴۴ ساعت کار کارکنان دولت، به طور کامل اجرایی نشده است؛ شرایط کاری پرستاران بسیار سخت و فرسایشی است و این قشر هم از نظر جسمی و هم روحی تحت فشار قرار دارند و به همین دلیل موضوعاتی همچون بازنشستگی زودتر از موعد و اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور برای آنان اهمیت ویژهای دارد.
شهریاری ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی پرستاری، پرستاران ناچار به انجام اضافهکار هستند، اما متاسفانه مطالبات و اضافهکار آنان نیز به دلیل محدودیت منابع مالی به موقع پرداخت نمیشود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مقرر شد با همکاری رئیس سازمان نظام پرستاری، مسئولان مربوطه و همچنین کمیته پرستاری و سلامت کمیسیون بهداشت، مطالبات و مشکلات جامعه پرستاری جمعبندی شود.
وی تاکید کرد: پس از آغاز مجدد جلسات علنی مجلس، تلاش خواهیم کرد چند موضوع اولویتدار و ضروری جامعه پرستاری را در قالب طرح و موادی مشخص پیگیری کنیم تا بتوانیم بخشی از دغدغههای این قشر زحمتکش را کاهش دهیم.
گلایه شدید جامعه پرستاری از نابرابری ها
در همین حال، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در دوران جنگ فرصت پرداختن به دغدغهها و مطالبات حوزه پرستاری وجود نداشت و اولویت با ارائه خدمات و مدیریت شرایط بود؛ اما اکنون که بهسمت شرایط عادی حرکت میکنیم، لازم است دولت و مجلس در چند محور اصلی ورود جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مسائل، وجود نظام ناهماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی است بهگونهای که میان گروههای مختلف و حتی روابط استخدامی متفاوت، اختلافات نابرابر و غیرقابل توجیهی در پرداختها وجود دارد که باید اصلاح شود؛ کمبود پرستار و نحوه جذب نیروی انسانی از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این نشست بود و مقرر شد این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شود.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری گفت: ساماندهی ارائه خدمات پرستاری و نظارت بر صلاحیت افرادی که با عنوان پرستار مشغول فعالیت هستند نیز از دیگر مباحث مهم این جلسه بود؛ موضوعی که بهعنوان یک حق عمومی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد کمیسیون بهداشت در تقویت نقش سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت بر خدمات کمک کند.
نجاتیان افزود: اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نیز از موضوعات مطرحشده در این نشست بود و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که در حال پیگیری است، بتوانیم بخشی از مسائل این حوزه را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر کاهش ساعت کاری کارکنان دولت است که یکی از دغدغههای جدی جامعه پرستاری است، در حالی که از ابتدای جنگ اخیر، میانگین ساعت کاری بسیاری از کارکنان دولت به حدود ۳۰ساعت یا کمتر رسیده، کارکنان بیمارستانها و پرستاران همچنان بیش از ۴۰ساعت در هفته مشغول خدمت هستند.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: این نابرابری موجب گلایه شدید جامعه پرستاری شده و لازم است دولت و وزارت بهداشت تصمیمی اتخاذ کنند تا افزایش حضور و سختی کار کارکنان مراکز درمانی به نحو مناسبی جبران شود.
لزوم بازبینی قانون سازمان نظام پرستاری
سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از مطالبات پرستاران قانون بازنشستگی آنهاست که سالها است مصوب شده؛ ولی همه میدانیم اجرا نمیشود. میبینیم یک کارگر با سن ۴۰ سال بازنشست شده و حقوق خوبی میگیرد؛ ولی پرستار بعد از حتی ۲۹ سال کار هم تقاضای بازنشستگی که میدهد، هیچ ارگانی با آن موافقت نمیکند.
وی افزود: انگار اصلا چنین قانونی نداریم که مشاغل پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است. این یکی از گلهمندیهایی است که برای آن پاسخی نداریم.
جمالیان ادامه داد: موضوع دیگر پیشرفتهایی است که در رشتههای پرستاری رخ داده؛ ولی متاسفانه قوانین و آییننامههای ما بهروز نشدند. زمانی بخشهایی مانند بخش مسمومیت در کشور نداشتیم؛ ولی امروز میدانیم یکی از سختترین بخشها، بخش مسمومیت است؛ اما میبینیم پرستارانی که در این بخشها یا بخشهای سخت دیگر کار میکنند شامل دستورالعملهای سختی کار نمیشوند.
وی افزود: قوانینی که باید برای جبران زحمات پرستاران باشد در بیمارستانها و مراکز درمانی، چه دولتی و چه خصوصی اجرا نمیشود. لازم است نمایندگان مجلس کمک کنند قوانینی که هست اجرا شود و در جایی که آییننامهها نقص دارد، امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت بهداشت در سال جاری آن را برطرف کنیم.
جمالیان اضافه کرد: موضوع مهمتری که هست سازمان نظام پرستاری است. بیش از بیست سال داره از عمر قانون سازمان نظام پرستاری میگذرد. امروز گروهی مانند اورژانس پیش بیمارستانی را داریم که بسیار خدمت ارائه می کنند و عضو سازمان نظام پرستاری هستند؛ ولی جایگاهی ندارند.
وی گفت: نمیتوانیم بگوییم چون بیست سال پیش قانون نظام پرستاری را مصوب کردیم، امروز نیاز نیست تغییری کند. نیاز است که قانون نظام پرستاری بازبینی شود و بهعنوان یک طرح جدید آماده شود. سازمان نظام پرستاری زحمات زیادی کشیده و آن را آماده کرده است.
جمالیان افزود: میخواستیم این طرح را ثبت کنیم؛ ولی دیدیم در این روزهایی که مجلس و کشور در شرایط خاص است شاید نتوانیم امضاهای مناسب را برای آن جمع کنیم. نیاز است این موضوع را نمایندگان مجلس و بهخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان حمایت کنند.
رئیس کمیته پرستاری مجلس ادامه داد: آخرین موضوع هم مصونیت است. متاسفانه بهرغم صحنههای زیبایی که پرستاران و کادر درمان خلق کردند، از آن طرف هم تقریبا ماهیانه شاهد درگیری و ضرب و جرح کادر درمان هستیم. نیاز است که مجلس قانونی را مصوب کند که طرح مصونیت کادر درمان در آن دیده شود.
جمالیان اضافه کرد: اگر چنین قانونی مصوب شود، پرستاران میتوانند قانونا این موارد را پیگیری کنند. امروز اگر کسی شکایت کند، در نهایت به این میرسد که کادر درمان باید کوتاه بیاید و بهنوعی حق کادر درمان این میان از بین میرود.
وی گفت: در نهایت لازم میدانم ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه پرستاران بگویم که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و در راس آن دکتر شهریاری واقعا دغدغه کادر درمان و پرستاری را بهصورت جدی دارند و همیشه مواردی که به کمیسیون انتقال دادیم بهصورت جدی پیگیری کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
