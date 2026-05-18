به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی شبکه سی بی اس آمریکا حاکی از آن است که میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، این پایین ترین میزان محبوبیت طی دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به شمار می رود.

در این نظرسنجی تنها ۲۹ درصد از شرکت کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی آمریکا ابراز رضایت کردند.

رئیس بخش نظرسنجی ها در شبکه مذکور تاکید کرد، آمریکایی ها زیر بار فشار مالی قرار دارند و هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستند.

روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داد که پیامدهای جنگ علیه ایران همچنان بر اقتصاد آمریکا تأثیر منفی می گذارد.