۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۱

تیلور گرین ترامپ را تهدید کرد

عضو سابق کنگره آمریکا ترامپ را به وقوع یک انقلاب سیاسی تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، ماگوری تیلور گرین عضو سابق کنگره آمریکا تاکید کرد، اگر ترامپ تصمیم بگیرد نیروی نظامی آمریکایی به ایران اعزام کند شاهد یک انقلاب سیاسی در کشورمان خواهیم بود. دیگر بس است.

وی در ادامه افزود: ائتلاف ها متحد خواهند شد و نمی توان آن ها را متوقف کرد. من بر این مسئله تاکید دارم. باید این جنگ را تمام کنیم. این کار یک حماقت است.

گرین پیشتر در واکنش به تهدید رئیس جمهور کشورش علیه ایران با اشاره به قانون مرتبط با برکناری وی اعلام کرد: تهدید ضدایرانی ترامپ، شیطانی و نوعی دیوانگی است.

    • Mm IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      بنام خدا انسانها باید باهم بسازند چون همه انسان به هم احتیاج دارند
    • احمد IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      درقاموس ما ایرانیان،عقب نشینی ازحق وتسلیم دربرابرناحق محال است اینرا ترامپ وهمه دشمنان ایران بدانند!.ایران کشورصلح طلب وظلم ستیزی ست که هیچگاه آغازگرجنگ نبوده.البته بایدگفت شروع وتشدیدهرجنگی درجهان،بیشترازحالات روحی روانی حاکمان، متأثرازفعالیتهای رسانه های دروغپردازوتجزیه وتحلیلهای مغرضانه گروهی فرصت طلب نادان روانی ست

