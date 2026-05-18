تیلور گرین ترامپ را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، ماگوری تیلور گرین عضو سابق کنگره آمریکا تاکید کرد، اگر ترامپ تصمیم بگیرد نیروی نظامی آمریکایی به ایران اعزام کند شاهد یک انقلاب سیاسی در کشورمان خواهیم بود. دیگر بس است.

وی در ادامه افزود: ائتلاف ها متحد خواهند شد و نمی توان آن ها را متوقف کرد. من بر این مسئله تاکید دارم. باید این جنگ را تمام کنیم. این کار یک حماقت است.

گرین پیشتر در واکنش به تهدید رئیس جمهور کشورش علیه ایران با اشاره به قانون مرتبط با برکناری وی اعلام کرد: تهدید ضدایرانی ترامپ، شیطانی و نوعی دیوانگی است.