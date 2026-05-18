تاکید مصر بر اهمیت از سرگیری گفتگو میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک ، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در گفت‌وگوی تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، بر ضرورت ازسرگیری روند گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن تأکید کرد؛ روندی که به گفته او می‌تواند به تفاهم‌هایی منجر شود که به آرام‌شدن اوضاع و کاهش تنش‌های رو به افزایش در منطقه کمک کند.

وزارت خارجه مصر روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تماس در چارچوب رایزنی و هماهنگی مستمر میان قاهره و اسلام‌آباد درباره توسعه روابط دوجانبه، پیگیری تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای مهار تشدید تنش‌ها انجام شده است.

عبدالعاطی با تمجید از روابط تاریخی مصر و پاکستان، بر تمایل قاهره برای تداوم تقویت همکاری مشترک و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: باید فرصت‌های تازه‌ای برای شراکت در راستای منافع مشترک دو کشور بررسی شود.

دو طرف در این تماس، تحولات منطقه را بررسی کردند و وزیر خارجه مصر بر ضرورت ترجیح‌دادن راه‌حل‌های سیاسی و توسل به گفت‌وگو و دیپلماسی برای کاهش شدت تنش‌ها تأکید کرد؛ اقدامی که به گفته او از پیامدهای گسترش دامنه درگیری جلوگیری می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تهدیدهای واهی و توخالی خود علیه ایران ، روز شنبه در اظهاراتی به یک شبکه فرانسوی گفت : در صورت نرسیدن به توافق، ایران «دوران بسیار بدی» را پیش رو خواهد داشت.

رئیس‌جمهوری آمریکا، ۷ مه جاری از تعلیق عملیات «پروژه آزادی» خبر داده بود؛ عملیاتی که به ادعای ترامپ سه روز پیش از آن با هدف خارج کردن کشتی‌های تجاری گرفتار در تنگه هرمز و تأمین امنیت خدمه آنها آغاز شده بود.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید کرده بود که اگر هر نیروی مسلح خارجی، به‌ویژه ارتش آمریکا، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشته باشد، آن را هدف قرار خواهد داد.

این تحولات پس از آن رخ داد که مذاکرات آمریکایی-ایرانی میزبانی‌شده از سوی پاکستان در ماه گذشته، در رسیدن به توافقی برای پایان دادن به تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ناکام ماند. تجاوزی که از ۲۸ فوریه آغاز شد و حدود ۴۰ روز ادامه داشت.