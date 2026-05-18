نشان ملی روابط عمومی برتر ایران به ایرانسل تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی ایرانسل، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و همزمان با هفته ارتباطات و روابط‌عمومی، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای ششمین سال متوالی، در جشنواره ستارگان روابط‌ عمومی ایران و آیین نکوداشت روز ملی روابط ‌عمومی، مورد تقدیر و شایسته دریافت نشان‌ ویژه شد.

مراسم پایانی سیزدهمین دوره این جشنواره، با حضور سیدجواد حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، شماری از فعالان ارتباطی ایرانی و بین‌المللی و با تأکید بر نقش روابط عمومی در ایجاد، حفظ و توسعه سطح رضایت ذی‌نفعان و رابطه‌ آن با امنیت ملّی، در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این جشنواره، بر اساس رأی هیئت داوران و با کسب بالاترین امتیازهای لازم از ارزیابی‌های تخصصی، نشان ویژه «ستاره ارتباطی مدیر ارشد»، به دلیل شخصیت و منش ارتباطی، روحیه تعاملی و نقش تعیین‌کننده در بهبود ارتباط با ذی‌نفعان و نگاه تعالی‌جویانه به حوزه ارتباطات، روابط عمومی، رسانه و افکار عمومی، به مهندس محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.

همچنین بر همین اساس، روابط عمومی ایرانسل، به دلیل درخشش در عرصه‌های مختلف ارتباطی، به ویژه مدیریت هوشمند خوشنامی سازمان، موفق شد لوح سپاس و نشان ویژه ستاره ملی روابط عمومی ایران را دریافت کند.

ایرانسل، به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، همواره در مسیر نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گام برداشته و توانسته است با ارائه راهکارهای هوشمند ارتباطی و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، از جمله شبکه گسترده نسل پنجم ارتباطات (5G) و زیرساخت فیبرنوری و توسعه دسترسی به شبکه اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی، نقش مؤثری در کاهش شکاف دیجیتال و توسعه ارتباطات کشور ایفا کند.

همچنین روابط‌ عمومی ایرانسل، همگام با اهداف خود در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، همواره تلاش کرده است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، ارتباط خود را با افکار عمومی، پاسخگویی به رسانه‌ها و مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان، بیش از پیش تقویت کند. این اپراتور با تمرکز بر تحول دیجیتال و تعامل مؤثر با ذی‌نفعان، جایگاهی پیشرو در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران به دست آورده است. جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، یکی از مهمترین رویدادهای سالانه ارزیابی و انتخاب برترین‌های روابط عمومی ایران است که طی سال‌های متمادی با حمایت انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، برگزار شده است.