به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از پروژه ساماندهی مسیل و آبراهههای شهر خورموج اظهار کرد: عملیات اجرایی ساماندهی مسیل و آبراهههای سایتهای ۶۹ و ۳۵ هکتاری شهر خورموج یکی از مطالبات مهم مردم این شهر بود که در دولت چهاردهم محقق شد.
وی افزود: اجرای این طرح باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای این پروژه در راستای حمایت از زمینهای فرزندآوری و توسعه مسکن ضروری است و دولت توجه و اهتمام ویژهای به این موضوع دارد.
مقاتلی بیان کرد: ساماندهی مسیلها و آبراههها علاوه بر مدیریت روانآبها و کاهش خطر سیلاب، در بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیرگذار است.
وی همچنین بر نظارت مستمر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاههای مرتبط باید با نظارت دقیق، روند اجرای پروژه را تسریع کنند تا این طرح در زمان مناسب به بهرهبرداری برسد.
