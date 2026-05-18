  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۰

مقاتلی: مسیل‌ها و آبراهه‌های خورموج ساماندهی می شوند

مقاتلی: مسیل‌ها و آبراهه‌های خورموج ساماندهی می شوند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: پروژه ساماندهی مسیل و آبراهه‌های سایت‌های ۶۹ و ۳۵ هکتاری شهر خورموج با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان آغاز شده و اجرای آن باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از پروژه ساماندهی مسیل و آبراهه‌های شهر خورموج اظهار کرد: عملیات اجرایی ساماندهی مسیل و آبراهه‌های سایت‌های ۶۹ و ۳۵ هکتاری شهر خورموج یکی از مطالبات مهم مردم این شهر بود که در دولت چهاردهم محقق شد.

وی افزود: اجرای این طرح باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای این پروژه در راستای حمایت از زمین‌های فرزندآوری و توسعه مسکن ضروری است و دولت توجه و اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارد.

مقاتلی: مسیل‌ها و آبراهه‌های خورموج ساماندهی می شوند


مقاتلی بیان کرد: ساماندهی مسیل‌ها و آبراهه‌ها علاوه بر مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر سیلاب، در بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیرگذار است.

وی همچنین بر نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط باید با نظارت دقیق، روند اجرای پروژه را تسریع کنند تا این طرح در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6833265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها