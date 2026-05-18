دیدار رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با خانواده شهدا در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم همچون علیرضا محمدی، بهمن اسفندیاری و علیرضا عسکری در بندرعباس دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام رسول بنیادی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در جنگ رمضان گفت: همه نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب بودند و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دریا و هوا با نثار جان خود اجازه نداد آسیبی به نظام وارد شود.

وی با اشاره به شهادت بیش از ۴۰۰ ارتشی در جنگ تحمیلی سوم افزود: آمار قطعی و نهایی شهدا هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با تأکید فرمانده کل ارتش برای سرکشی و رسیدگی به خانواده‌های شهدا، هیئت‌هایی به بیش از ۵۶۰ خانواده شهید در سراسر کشور سرکشی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام بنیادی افزود: در این دیدارها تلاش می‌کنیم با شنیدن مشکلات و خواسته‌های خانواده‌های شهدا، برای رفع این مشکلات در کنار آنان باشیم.