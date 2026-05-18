به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، مجموعه سازمان فرهنگی و هنری تلاش کرد در حوزه تخصصی فرهنگ و هنر، در کنار مردم حضور مؤثر داشته باشد و برنامههای مختلفی را متناسب با شرایط جامعه طراحی و اجرا کند.
وی افزود: یکی از نخستین مأموریتهای ما برگزاری برنامههای میدانی بود که اکنون بیش از ۷۰ شب است با حضور پرشور مردم در حال برگزاری است. با تدابیر فرمانده معظم کل قوا و ورود کشور به شرایط فعلی تلاش کردیم فعالیتهای فرهنگی و هنری نیز به روال عادی بازگردد.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ادامه داد: حتی در خلال همان شرایط نیز بازگشایی مراکز فرهنگی در دستور کار قرار گرفت؛ بهگونهای که باغ کتاب تهران، سالنهای نمایش و مجموعههای سینمایی سازمان مجدداً فعالیت خود را آغاز کردند و امروز شاهد استقبال خوب شهروندان از برنامهها و رویدادهای فرهنگی هستیم.
اعلمی با اشاره به رویدادهای این سازمان گفت: یکی از مهمترین برنامههای جاری، رویداد «اردیبهشت کتاب» است که توسط معاونت کتاب و کتابخانههای سازمان فرهنگی و هنری و مجموعههای زیرمجموعه از ۲۳ اردیبهشت آغاز شده و تا سوم خرداد برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: این رویداد مکمل نمایشگاه مجازی کتاب است و تلاش داریم ناشران، فعالان فرهنگی و نخبگان ادبی در آن حضور فعال داشته باشند. همچنین برنامهها و رویدادهای متنوعی در قالب این جشنواره طراحی شده است.
نظر شما