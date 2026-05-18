به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخطاهری، مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران از پیشرفت در روند تولید قطار ملی مترو و افزایش سهم داخلیسازی در این حوزه خبر داد.
به گفته وی، در پایان دهه ۹۰ و با توجه به وابستگی صنعت تأمین ناوگان مترو به خارج از کشور و سهم کمتر از ۳۰ درصدی داخلیسازی در این صنعت، کشور به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل رفت. در همین راستا کارگروهی با مشارکت جهاد دانشگاهی، گروه مپنا، دولت و شهرداری تشکیل شد که آغازگر فرآیند طراحی و تولید قطار ملی مترو بود.
شیخطاهری با اشاره به روند ساخت ناوگان ملی مترو افزود: از مجموع ۱۱۳ دستگاه واگن ملی، تاکنون دو رام قطار ملی آماده و وارد چرخه بهرهبرداری شده است.
به گفته وی، نخستین رام این قطارها در دیماه وارد خط ۴ مترو تهران شد و تاکنون بیش از ۳۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته است.
مدیرعامل شرکت واگنسازی تهران ادامه داد: رام دوم قطار ملی نیز در اواخر اسفندماه و همزمان با ایام موسوم به «جنگ رمضان» وارد خط ۲ مترو شد و هماکنون در حال ارائه خدمات به مسافران است.
وی با بیان اینکه این قطارها از نخستین ساعات صبح تا آخرین ساعات شب در حال سرویسدهی هستند، گفت: قطارهای ملی مترو با حداکثر داخلیسازی تولید شدهاند و میزان ساخت داخل در آنها به حدود ۸۵ درصد رسیده است.
شیخطاهری همچنین از برنامهریزی برای توسعه بیشتر این ناوگان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری پنج رام قطار دیگر نیز آماده بهرهبرداری خواهد شد و روند تولید قطار ملی مترو ادامه پیدا میکند.
