۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۴

ورود ۸۵۰ رأس دام مهاجر به مراتع کردستان متوقف شد

سنندج- مدیران اجرایی حوزه منابع طبیعی کردستان با همکاری نیروهای انتظامی، از ورود ۷ دستگاه تریلی حامل ۸۵۰ رأس دام مهاجر و فاقد مجوز از استان کرمانشاه به مراتع استان جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از مراتع استان کردستان، حفظ تعادل اکولوژیک و جلوگیری از ورود دام‌های مهاجر فاقد مجوز، صبح دوشنبه ورود ۷ دستگاه تریلی حامل دام در مبادی ورودی استان شناسایی و متوقف شد.

بر اساس این گزارش، این تریلی‌ها متعلق به عشایر استان کرمانشاه بوده و در مجموع ۸۵۰ رأس دام غیرمجاز را حمل می‌کردند که قصد ورود به مراتع استان کردستان را داشتند.

این اقدام در پی تشدید نظارت‌ها و پایش مستمر مبادی تردد استان و با هماهنگی کامل عوامل اجرایی انجام شد و نیروهای انتظامی مستقر در گلوگاه شهید میرجلیلی نیز در اجرای این عملیات همکاری مؤثری داشتند.

در نهایت، ضمن جلوگیری از ورود دام‌های مذکور به استان، محموله‌ها به استان مبدأ عودت داده شدند.

مسئولان حوزه منابع طبیعی معتقدند جلوگیری به‌موقع از ورود دام مهاجر، نقش مهمی در کاهش فشار چرای دام، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان دارد.

این اقدام همچنین بیانگر عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای صیانت از مراتع و مقابله با ورود غیرمجاز دام به استان کردستان عنوان شده است.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
