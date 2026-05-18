  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

انفجارهای کنترل‌شده در دزفول امروز انجام می‌شود

انفجارهای کنترل‌شده در دزفول امروز انجام می‌شود

دزفول - روابط عمومی فرمانداری دزفول اعلام کرد: انفجارهای کنترل‌شده ناشی از امحای مهمات امروز در برخی نقاط این شهرستان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه انفجارهای کنترل‌شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط شهرستان انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها به‌ویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 6833379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها