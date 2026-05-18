به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه انفجارهای کنترلشده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط شهرستان انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها بهویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.
دزفول - روابط عمومی فرمانداری دزفول اعلام کرد: انفجارهای کنترلشده ناشی از امحای مهمات امروز در برخی نقاط این شهرستان انجام میشود.
