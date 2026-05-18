۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

حذف نقطه حادثه‌خیز «کت دیو» در محور لردگان به مالخلیفه

لردگان-رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جادهای لردگان از آغاز عملیات خاکبرداری، خاکریزی، اجرای دو لایه بیس و روکش آسفالت در نقطه حادثهخیز «کت دیو» در جاده لردگان - مالخلیفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله جلیلپور گفت: این عملیات بهسازی به طول ۳۲۰ متر با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات در این محور پرتردد اجرا میشود.

وی افزود: برآورد اولیه این پروژه ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است که شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، اجرای دو لایه بیس و روکش آسفالت می‌شود.

رئیس راهداری لردگان با اشاره به ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز، ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبار، این پروژه هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد و از رانندگان خواست تا زمان اتمام کار، با احتیاط کامل از این محدوده عبور کنند.

کد مطلب 6833413

