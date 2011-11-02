کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نصیری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این کنگره بزرگ به منظور بررسی سیاستها، طرح ها و برنامه های توسعه ای استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی، مرجعیت علمی و ایجاد کرسی دانش پیوست نگاری فرهنگی کشور در استان بوشهر را هدف اصلی برگزاری کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی عنوان کرد و افزود: ایجاد نگرش و ارتقای بینش در حوزه پیوست فرهنگی، توانمندسازی و ارتقای دانش در حوزه پیوست فرهنگی و تولید دانش بومی و محتوای علمی در حوزه پیوست فرهنگی از دیگر اهداف این کنگره است.

مسئول مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر گفت: در صددیم کنفرانسهای علمی، کارگاه های آموزشی، کرسی آزاد اندیشی، تولیدات علمی، فعالیتهای پژوهشی و پیش همایشهای ملی را برگزار کنیم .

نصیری تصریح کرد: کنفرانسهای علمی با موضوع سلامت و بهداشت، فناوری اطلاعات و دفاع و کارگاههای آموزشی با موضوعاتی همچون ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح و پروژه های مهم و اصول و فرایند تدوین و اجرای پیوست فرهنگی برگزار می شود .

وی از برگزاری کرسیهای آزاداندیشی به صورت مجازی و فیزیکی با موضوعات مرتبط خبر داد و بیان کرد: تالیف کتاب، تالیف مقاله علمی و پژوهشی و راه اندازی پورتال جامع پیوست فرهنگی نیز از مهمترین تولیدات علمی در راستای برگزاری این کنگره است.

نصیری از تشکیل پنج کمیته علمی، اجرای پژوهش میدانی در پروژه های مهم استان و همکاری با 25 دانشگاه داخلی و دانشگاههای بین المللی به عنوان فعالیتهای پژوهشی در راستای برگزرای کنگره اشاره کرد و گفت: در همین رابطه پیش همایشهای ملی با موضوعاتی همچون فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، محیط زیست، بهداشت و سلامت، مدیریت شهری و شهرسازی، صنایع دفاع و شهرکهای نظامی، اقتصاد، صنعت و تجارت برگزار می شود.