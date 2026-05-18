۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

رشد ۳۳ درصدی جابجایی کالا از پایانه مرزی میلک در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در پایانه مرزی میلک، در نخستین ماه از سال جاری، حجم مبادلات اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۳ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری، مجموعاً ۱۲۵ هزار و ۴۳۷ تن کالا توسط ۴ هزار و ۷۴۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک عبور کرده است که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان جابجایی کالا ۴۲هزار و ۹۶۱ تن در قالب صادرات و ۸۲ هزار و ۴۷۶ تن کالا در قالب کالای ترانزیت جابجا شده است.

وی عمده کالاهای جابجا شده از این مرز را هیدروکربن، سیمان، فرآورده‌های لبنیاتی، لاستیک و قطعات خودرو اعلام و تصریح کرد: روزانه بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد صورت می گیرد.

مبارکی در پایان با بیان اینکه پایانه مرزی میلک به عنوان تنها مرز زمینی میان ایران و افغانستان در استان سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی، در زمینه صادرات و ترانزیت به کشورهای شرق ایران ایفا می کند، یادآور شد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینه های حمل و نقل و تسهیل دسترسی به افغانستان این مرز را به یکی از مهم ترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.

