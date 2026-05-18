رشد ۳۳ درصدی جابجایی کالا از پایانه مرزی میلک در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری، مجموعاً ۱۲۵ هزار و ۴۳۷ تن کالا توسط ۴ هزار و ۷۴۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک عبور کرده است که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان جابجایی کالا ۴۲هزار و ۹۶۱ تن در قالب صادرات و ۸۲ هزار و ۴۷۶ تن کالا در قالب کالای ترانزیت جابجا شده است.

وی عمده کالاهای جابجا شده از این مرز را هیدروکربن، سیمان، فرآورده‌های لبنیاتی، لاستیک و قطعات خودرو اعلام و تصریح کرد: روزانه بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد صورت می گیرد.

مبارکی در پایان با بیان اینکه پایانه مرزی میلک به عنوان تنها مرز زمینی میان ایران و افغانستان در استان سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی، در زمینه صادرات و ترانزیت به کشورهای شرق ایران ایفا می کند، یادآور شد: نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینه های حمل و نقل و تسهیل دسترسی به افغانستان این مرز را به یکی از مهم ترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.