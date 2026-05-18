هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه و بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های فعال در استان خوزستان، شاخص کیفیت هوا بر مبنای اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۲، در ایستگاه شوشتر ۱۵۸ و در ایستگاه هندیجان ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که نشان‌دهنده قرار گرفتن هوای این شهرها در وضعیت ناسالم و قرمز است.

همچنین در این روز هوای ملاثانی، کارون و بهبهان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت هوا در شهرهای اندیمشک، دزفول، مسجدسلیمان، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، هفتکل و آغاجاری قابل قبول و در محدوده زرد بوده است.

هوای شهرهای لالی، اندیکا و دزپارت نیز در وضعیت پاک و سبز قرار داشته است.