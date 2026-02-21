هوای اهواز در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۰۹:۰۰ امروز شنبه دوم اسفند، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۶۰، نیوساید اهواز ۱۶۸، مرکز بهداشت شرق اهواز ۱۸۷، ایستگاه استانداری خوزستان ۱۷۹، معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۸۱، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۶۱ و ایستگاه دوم اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

همچنین شاخص آلودگی هوا در ایستگاه کارون ۱۶۸، سوسنگرد ۱۵۶، هویزه ۱۵۲، شادگان ۱۵۱، ماهشهر ۱۷۴ و هندیجان ۱۶۲ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که بر این اساس هوای این شهرها در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

در همین بازه زمانی، هوای شهرهای اندیمشک، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، آغاجاری و بهبهان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و وضعیت نارنجی اعلام شده است.

براساس شاخص ذرات معلق ۲.۵ میکرون، وضعیت هوای شهرهای دزفول، گتوند، ملاثانی، باغملک و هفتکل قابل قبول گزارش شده و شهرهای اندیکا، لالی و دزپارت هوای پاک را تجربه کرده اند.