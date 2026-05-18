جزئیات حادثه ریختن میخ سه تیکه در اتوبان تهران_کرج از زبان پلیس راه

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد به واسطه انداختن میخ سهتیکه در اتوبان تهران‑کرج، تعدادی خودرو پنچر شده و ترافیک سنگینی در این مسیر ایجاد شده است. اما پیگیریها از رئیس پلیس راه راهور فراجا ابعاد تازهای از این ماجرا را مشخص کرد.
سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در این خصوص گفت: شب گذشته، ۲۷ اردیبهشتماه، ما در جریان یک تعقیبوگریز برای متوقف کردن یک دستگاه خودروی شوتی در حوزه استحفاظی تهران و کرج بودیم. این متخلف برای جلوگیری از تعقیب پلیس، اقدام به ریختن میخ سهپر کرد تا بتواند از دست پلیس فرار کند که در نهایت این اقدام منجر به پنچر شدن ۱۵ تا ۲۰ دستگاه خودرو شد.
در ادامه، رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در نهایت، مأموران انتظامی فرد متخلف را شناسایی و خودروی متواریشده را توقیف کردند. همچنین پرونده قضایی برای این متخلف تشکیل شده است
سردار کرمی اسد تأکید کرد: موضوع قابلتوجه این است که ادعای مطرحشده در برخی فیلمهای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر پنچر شدن ۴۰۰ خودرو درست نیست و تعداد خودروهای آسیبدیده ۱۵ تا ۲۰ دستگاه بوده است.
