به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین کرج در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.
وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه تهران محدوده احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
سرهنگ قلینیا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی همچنین درباره محدودیتهای ناشی از اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس گفت: جاده قدیم چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک و بالعکس، واقع در استان البرز، در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه کرج (کیلومتر ۱۸ تا ۳۰) از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشتماه، از ساعت ۹ تا ۱۴ در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه، به دلیل اجرای عملیات تورسنگ مسدود خواهد شد و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران – شمال انجام میشود.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی نیز خاطرنشان کرد: محور قدیم بستانآباد میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن کوهسالار علیا سهراهی ترکمانچای راه روستایی چپقلو میانه و همچنین قرهچمن راه فرعی هشترود میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.
سرهنگ قلینیا در پایان گفت: محورهای گنجنامه تویسرکان و وازک بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.
