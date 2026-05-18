به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:
قوه قضائیه در این حدود ۸۰ روز که از جنگ تحمیلی سوم میگذرد، در پیشانی میدان بوده است. ما به مدد الهی توانستیم پرونده عناصر ضدامنیتی و جواسیس را با سرعت رسیدگی و منجر به صدور و اجرای حکم کنیم؛ روندی که کماکان با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت.
ایضاً روند توقیف و مصادره اموال عناصر خائن به وطن نیز با جدیت در دستور کار است. از سویی دیگر، در مبحث ارائه خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی به آسیبدیدگان جنگ نیز اقدامات مؤثری توسط قوه قضائیه صورت گرفت. همچنین در حوزهی پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بینالمللی، اقداماتی در دستور کار است. در مقولهی مرتبط با مقابله با گرانفروشی و احتکار نیز با همراهی و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط، در میانه میدان قرار داریم و اجازه نمیدهیم معیشت مردم، در مضیقه قرار گیرد.
با وجود تمامی این مشغلهها، ما لحظهای از عمل به اولویتهای کاریمان غفلت نورزیدهایم. همچنان با فساد و مفسد بدون اغماض برخورد میکنیم. همچنان احیای حقوق عامه را مدنظر داریم و نمیگذاریم عدهای با سوءاستفاده از شرایط موجود، حقوق عامه را تضییع و زایل سازند.
نظر شما