اطلاعیه آزمون جذب داوطلبان تصدی منصب قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، به منظور تامین نیروی قضایی مورد نیاز آن سازمان بر اساس ماده ۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح، تعدادی از افسران ذکور عضو نیروهای مسلح واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه‌های تخصصی (علمی و روانشناسی) و گزینش در مشاغل قضایی جذب کند.

الف) شرایط عمومی:

تابعیت اصلی ایران (با رعایت شرایط بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس)

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت

التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن ها

داشتن سلامت جسمی و شخصیتی و همچنین توانایی لازم برای انجام کار قضایی با توجه به محدودیت انواع بیماری‌های اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور

عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان

نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

حسن شهرت، اخلاق و امانتداری

طهارت مولد

داشتن حداکثر ۳۸ سال سن تا آخرین روز مهلت ثبت نام.

تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

دانش‌آموختگان یا دانشجویان مقطع دکتری یا سطح چهار به مدت ۲ سال

برای مشمولین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) مطابق بند (الف) ماده (۱۵) قانون، حداکثر تا پنج سال به محدوده سنی داوطلب اضافه خواهد شد.

یادآوری: رعایت بند فوق با در نظر داشتن تبصره بند (ت) ماده (۱) قانون مزبور می‌باشد.

نکته: ملاک بررسی جهت بهره مندی از امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آخرین روز ثبت نام خواهد بود.

تبصره: ایثارگران و خانواده آنان از شرایط سنی معاف می‌باشند (مشروط به اینکه سابقه بیمه بیش از ۱۵ سال نباشد)

ب) شرایط اختصاصی:

سابقه خدمت داوطلبان در نیروهای مسلح (ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح) تا آخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از ۳ سال (بدون احتساب مدت خدمت سربازی) و بیشتر از ۱۵ سال باشد. مدرک تحصیلی؛

۲-۱ دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۲-۲ دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی حقوق یا رشته‌های مذکور در بند فوق.

۲-۳ دانش‌آموختگان سطح ۳ و طلاب سطح ۴ رشته فقه و اصول یا حقوق و قضاء.

موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی علمی و سنجش شخصیتاحراز صلاحیت در مرحله گزینشسپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی

نکته:

دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی بندهای فوق، به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی و پایه آنان در یکی از رشته‌های حقوق (کلیه گرایش‌ها)، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی و سطح ۲ حوزه رشته فقه و اصول یا حقوق و قضاء باشد. داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در آزمون ثبت نام نمایند که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی با موارد مندرج در این بند مطابقت داشته باشد. عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانش نامه ذکر شده باشد.

ج) نحوه و زمان ثبت نام:

۱- داوطلبان در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند (الف) و (ب) این اطلاعیه، می‌توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ لغایت پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ صرفاً با مراجعه به درگاه سامانه جامع جذب و گزینش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به نشانی jazb.eadl.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند. مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

نکته: مسئولیت صحت اطلاعات بارگزاری شده در زمان ثبت نام بر عهده داوطلب بوده و به ثبت نام با اطلاعات اشتباه، ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ لذا بررسی نهایی اطلاعات و مدارک ارسالی، قبل از نهایی شدن ثبت نام ضروری است.

۲- پرداخت مبلغ یازده میلیون سیصد هزار ریال (۱۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال) به عنوان هزینه ثبت نام از طریق درگاه مذکور.

نکته: وجه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛ لذا لازم است داوطلبان، تمامی شرایط دفترچه را به دقت مورد بررسی قرار داده و پس از حصولِ اطمینان از شرایط مندرج در دفترچه، نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام نمایند.

د) نحوه برگزاری آزمون و انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی):

آزمون در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ به صورت تستی برای تمامی متقاضیان برگزار می‌شود. کارت ورود به جلسه آزمون در روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت. ساعت و محل برگزاری آزمون تستی بر روی کارت متقاضیان درج خواهد شد. متقاضیان پذیرفته شده در آزمون تستی، برای مصاحبه علمی و سنجش شخصیت دعوت خواهند شد. از میان داوطلبانی که حد نصاب قبولی را در آزمون تستی احراز نمایند به تعداد ۴ برابر ظرفیت مورد نیاز، برای طی مراحل بعدی دعوت بعمل میآید.

و) مدارک لازم جهت ثبت نام:

۱- تصویر کارت ملی

۲- تصویر شناسنامه تمام صفحات آن

۳- گواهی معتبر ایثارگری

۴- تصویر مدارک تحصیلی

۵- عکس پرسنلی:

عکس ۴´۳ (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛ با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰´۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰´۳۰۰ پیکسل باشد؛ تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛ حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛ حاشیه‌های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛ عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر ۱: اسکن و استفاده از عکس روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست.

تذکر ۲: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل‌شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

ه) مواد و منابع آزمون:

مواد/ضریب:

حقوق جزای نظامی/۴

آیین دادرسی کیفری/۳

حقوق جزای عمومی/۳

حقوق جزای اختصاصی/۳

آیین دادرسی مدنی/۲

حقوق مدنی/۲

استعداد شغلی/۲

حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)/۱

ز) مدارک لازم برای تشکیل پرونده داوطلبان در روز مصاحبه علمی و روانشناسی:

۱- اصل و تصویر کارت ملی

۲- اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن

۳- گواهی معتبر ایثارگری

۴- تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)

۵- گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل

۶- چهار قطعه عکس ۴*۳ (مربوط به سال جاری، بدون حاشیه زاید، رنگی با زمینه سفید)

تذکر ۱: تمامی مدارکِ بندهای ۱ تا ۵ می‌بایست در قطع A۴ تهیه و تحویل شوند.

تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه را نخواهد داشت.

ح) تذکرات مهم:

۱- رضایت‌نامه کتبی نظامیان از معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی مبنی بر مجاز بودن برای شرکت در آزمون

۲-مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه یا یه عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور ابلاغ، ابلاغ صادره لغو و متقاضی به یگان اعاده خواهد شد.

۳-پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

۴- ارائه گواهی سنوات خدمتی داوطلبان (تا روز ثبت‌نام) حسب مورد توسط معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی یا معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح

۵-انتخاب محل خدمت بعد از دوره کارآموزی، برای مناطق مورد نیاز و براساس تشخیص سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره: پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می‌شوند تا مدتی که سازمان قضایی به خدمت آنان در محل‌های مذکور نیاز دارد در محل‌های مورد نیاز خدمت نمایند.