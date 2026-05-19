  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

اطلاعیه آزمون جذب داوطلبان تصدی منصب قضا

اطلاعیه آزمون جذب داوطلبان تصدی منصب قضا

اطلاعیه آزمون جذب داوطلبان تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح (افسران نیروهای مسلح) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، به منظور تامین نیروی قضایی مورد نیاز آن سازمان بر اساس ماده ۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح، تعدادی از افسران ذکور عضو نیروهای مسلح واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه‌های تخصصی (علمی و روانشناسی) و گزینش در مشاغل قضایی جذب کند.

الف) شرایط عمومی:

تابعیت اصلی ایران (با رعایت شرایط بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس)

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت

التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن ها

داشتن سلامت جسمی و شخصیتی و همچنین توانایی لازم برای انجام کار قضایی با توجه به محدودیت انواع بیماری‌های اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور

عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان

نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

حسن شهرت، اخلاق و امانتداری

طهارت مولد

داشتن حداکثر ۳۸ سال سن تا آخرین روز مهلت ثبت نام.

تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

دانش‌آموختگان یا دانشجویان مقطع دکتری یا سطح چهار به مدت ۲ سال

برای مشمولین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) مطابق بند (الف) ماده (۱۵) قانون، حداکثر تا پنج سال به محدوده سنی داوطلب اضافه خواهد شد.

یادآوری: رعایت بند فوق با در نظر داشتن تبصره بند (ت) ماده (۱) قانون مزبور می‌باشد.

نکته: ملاک بررسی جهت بهره مندی از امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آخرین روز ثبت نام خواهد بود.

تبصره: ایثارگران و خانواده آنان از شرایط سنی معاف می‌باشند (مشروط به اینکه سابقه بیمه بیش از ۱۵ سال نباشد)

ب) شرایط اختصاصی:

سابقه خدمت داوطلبان در نیروهای مسلح (ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح) تا آخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از ۳ سال (بدون احتساب مدت خدمت سربازی) و بیشتر از ۱۵ سال باشد. مدرک تحصیلی؛

۲-۱ دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۲-۲ دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی حقوق یا رشته‌های مذکور در بند فوق.

۲-۳ دانش‌آموختگان سطح ۳ و طلاب سطح ۴ رشته فقه و اصول یا حقوق و قضاء.

موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی علمی و سنجش شخصیتاحراز صلاحیت در مرحله گزینشسپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی

نکته:

دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی بندهای فوق، به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی و پایه آنان در یکی از رشته‌های حقوق (کلیه گرایش‌ها)، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی و سطح ۲ حوزه رشته فقه و اصول یا حقوق و قضاء باشد. داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در آزمون ثبت نام نمایند که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی با موارد مندرج در این بند مطابقت داشته باشد. عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانش نامه ذکر شده باشد.

ج) نحوه و زمان ثبت نام:

۱- داوطلبان در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند (الف) و (ب) این اطلاعیه، می‌توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ لغایت پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ صرفاً با مراجعه به درگاه سامانه جامع جذب و گزینش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به نشانی jazb.eadl.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند. مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

نکته: مسئولیت صحت اطلاعات بارگزاری شده در زمان ثبت نام بر عهده داوطلب بوده و به ثبت نام با اطلاعات اشتباه، ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ لذا بررسی نهایی اطلاعات و مدارک ارسالی، قبل از نهایی شدن ثبت نام ضروری است.

۲- پرداخت مبلغ یازده میلیون سیصد هزار ریال (۱۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال) به عنوان هزینه ثبت نام از طریق درگاه مذکور.

نکته: وجه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛ لذا لازم است داوطلبان، تمامی شرایط دفترچه را به دقت مورد بررسی قرار داده و پس از حصولِ اطمینان از شرایط مندرج در دفترچه، نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام نمایند.

د) نحوه برگزاری آزمون و انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی):

آزمون در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ به صورت تستی برای تمامی متقاضیان برگزار می‌شود. کارت ورود به جلسه آزمون در روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت. ساعت و محل برگزاری آزمون تستی بر روی کارت متقاضیان درج خواهد شد. متقاضیان پذیرفته شده در آزمون تستی، برای مصاحبه علمی و سنجش شخصیت دعوت خواهند شد. از میان داوطلبانی که حد نصاب قبولی را در آزمون تستی احراز نمایند به تعداد ۴ برابر ظرفیت مورد نیاز، برای طی مراحل بعدی دعوت بعمل میآید.

و) مدارک لازم جهت ثبت نام:

۱- تصویر کارت ملی

۲- تصویر شناسنامه تمام صفحات آن

۳- گواهی معتبر ایثارگری

۴- تصویر مدارک تحصیلی

۵- عکس پرسنلی:

عکس ۴´۳ (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛ با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰´۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰´۳۰۰ پیکسل باشد؛ تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛ حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛ حاشیه‌های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛ عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر ۱: اسکن و استفاده از عکس روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست.

تذکر ۲: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل‌شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

ه) مواد و منابع آزمون:

مواد/ضریب:

حقوق جزای نظامی/۴

آیین دادرسی کیفری/۳

حقوق جزای عمومی/۳

حقوق جزای اختصاصی/۳

آیین دادرسی مدنی/۲

حقوق مدنی/۲

استعداد شغلی/۲

حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)/۱

ز) مدارک لازم برای تشکیل پرونده داوطلبان در روز مصاحبه علمی و روانشناسی:

۱- اصل و تصویر کارت ملی

۲- اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن

۳- گواهی معتبر ایثارگری

۴- تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)

۵- گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل

۶- چهار قطعه عکس ۴*۳ (مربوط به سال جاری، بدون حاشیه زاید، رنگی با زمینه سفید)

تذکر ۱: تمامی مدارکِ بندهای ۱ تا ۵ می‌بایست در قطع A۴ تهیه و تحویل شوند.

تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه را نخواهد داشت.

ح) تذکرات مهم:

۱- رضایت‌نامه کتبی نظامیان از معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی مبنی بر مجاز بودن برای شرکت در آزمون

۲-مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه یا یه عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور ابلاغ، ابلاغ صادره لغو و متقاضی به یگان اعاده خواهد شد.

۳-پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

۴- ارائه گواهی سنوات خدمتی داوطلبان (تا روز ثبت‌نام) حسب مورد توسط معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی یا معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح

۵-انتخاب محل خدمت بعد از دوره کارآموزی، برای مناطق مورد نیاز و براساس تشخیص سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره: پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می‌شوند تا مدتی که سازمان قضایی به خدمت آنان در محل‌های مذکور نیاز دارد در محل‌های مورد نیاز خدمت نمایند.

کد مطلب 6834641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها