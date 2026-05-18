دستگیری دو جاسوس وابسته به اسرائیل در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، سازمان اطلاعات این سپاه در پی اقدامات پیچیده اطلاعاتی، دو جاسوس وابسته به رژیم صهیونیستی را در استان قزوین شناسایی و دستگیر کرد.

بر اساس این گزارش، جاسوسان دستگیرشده قصد تولید ناامنی و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور را داشتند که پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه، در دام سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار آمدند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حسب گزارش‌های مردمی و با تعامل و همکاری اداره کل اطلاعات استان قزوین، یک شبکه توزیع سلاح‌های جنگی شناسایی و منهدم شد که در جریان آن، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات مربوطه نیز کشف و ضبط گردید.

روابط عمومی سپاه استان قزوین همچنین از موفقیت دیگری در عرصه مقابله با اخلالگران اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: در اقدامی جداگانه، ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی که در یکی از واحدهای صنعتی استان احتکار شده بود و قصد اخلال در بازار را داشت، توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه کشف و ضبط شد.

همچنین از مردم فهیم و همیشه در صحنه استان قزوین درخواست شده است گزارش‌های امنیتی خود را در اسرع وقت از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به اطلاع مراجع ذی‌صلاح برسانند.