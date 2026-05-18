  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

دستگیری دو جاسوس وابسته به اسرائیل در قزوین

دستگیری دو جاسوس وابسته به اسرائیل در قزوین

قزوین- سازمان اطلاعات سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین از دستگیری دو جاسوس وابسته به رژیم صهیونیستی با هدف اخلال در نظام اقتصادی و انهدام یک شبکه توزیع سلاح‌های جنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، سازمان اطلاعات این سپاه در پی اقدامات پیچیده اطلاعاتی، دو جاسوس وابسته به رژیم صهیونیستی را در استان قزوین شناسایی و دستگیر کرد.

بر اساس این گزارش، جاسوسان دستگیرشده قصد تولید ناامنی و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور را داشتند که پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه، در دام سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار آمدند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حسب گزارش‌های مردمی و با تعامل و همکاری اداره کل اطلاعات استان قزوین، یک شبکه توزیع سلاح‌های جنگی شناسایی و منهدم شد که در جریان آن، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات مربوطه نیز کشف و ضبط گردید.

روابط عمومی سپاه استان قزوین همچنین از موفقیت دیگری در عرصه مقابله با اخلالگران اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: در اقدامی جداگانه، ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی که در یکی از واحدهای صنعتی استان احتکار شده بود و قصد اخلال در بازار را داشت، توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه کشف و ضبط شد.

همچنین از مردم فهیم و همیشه در صحنه استان قزوین درخواست شده است گزارش‌های امنیتی خود را در اسرع وقت از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به اطلاع مراجع ذی‌صلاح برسانند.

کد مطلب 6833842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها