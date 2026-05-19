خلیلی: آثار نظارت تعزیرات باید در زندگی مردم ملموس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در مراسم تحلیف رؤسای شعب دهمین دوره کارآموزی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حضور فعال و مؤثر دستگاههای نظارتی در عرصه بازار، بر نقشآفرینی مستمر و آنی سازمان تعزیرات در کنترل و ساماندهی بازار تأکید کرد و گفت: در شرایط امروز کشور، مردم انتظار دارند آثار نظارت و حضور سازمان تعزیرات را بهصورت ملموس در زندگی و معیشت خود مشاهده کنند و این نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که ساختاری، هدفمند و مسئلهمحور باشد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به مفهوم «توکل» اظهار داشت: توکل از باب «تفعل» است؛ یعنی امری صرفاً زبانی و شعاری نیست، بلکه نیازمند حرکت، تلاش، مسئولیتپذیری و اقدام است. انسان ابتدا باید وظیفه خود را بشناسد، همه ظرفیت و توان خود را بهکار گیرد و سپس با توکل بر خداوند مسیر را ادامه دهد.
وی افزود: سازگاری با مسئولیتها و الزامات سازمانی نیازمند تحول و تغییر جدی در نگاه و عملکرد است. به تعبیر شهید مطهری، در برخی عرصهها نیازمند یک تغییر شگرف هستیم. ابتدا باید وظایف و تکالیف خود را بهدرستی بشناسیم و سپس مسئولیت را برعهده بگیریم، چراکه مسئولیت بدون شناخت، میتواند آسیبزا باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به مراسم تحلیف رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: این تحلیف صرفاً واگذاری یک مسئولیت یا اعطای وکالت نیست، بلکه پذیرش وظیفهای خطیر است که صاحبان این مسئولیت باید بتوانند در شرایط مختلف، از جمله شرایط اضطراری، بحرانی و حتی شرایط خاص و جنگی، تکلیف و وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش نظارتهای مؤثر و ساختاری گفت: ورود قوه قضاییه و مجموعههای نظارتی باید بهگونهای باشد که آثار آن در ساختارها نمایان شود. مردم از سازمان تعزیرات انتظار نظارتی مؤثر، دقیق و نتیجهبخش دارند و این انتظار زمانی محقق میشود که نظارتها صرفاً مقطعی و واکنشی نباشد.
وی خطاب به رؤسای شعب دهمین دوره کارآموزی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در انجام این وظیفه، توجه همزمان به اصول اخلاقی و الزامات قانونی ضروری است و باید عدالتخواهی محور تصمیمات و اقدامات قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: عدالت صرفاً یک امر اعتباری و قراردادی نیست، بلکه عدالت ریشه در فطرت بشر دارد. عدالت مجعول شرعی نیست بلکه مجعول عقلی است و انسانها عدالت را تشخیص می دهند و می فهمند. در موضوعات به عدالت رفتار شده است یا نشده است، لذا باید بگونه ای عمل کنیم که مردم زیبایی عدالت را احساس کنند.
وی با اشاره به اهمیت تحلیل در فرآیند قضاوت و تصمیمگیری اظهار داشت: برای قضاوت صرفاً انباشت اطلاعات کافی نیست، آنچه اهمیت دارد قدرت تحلیل و درک صحیح وقایع است. شهید مطهری نیز تأکید دارند که صرف داشتن اطلاعات بهمعنای اجتهاد نیست و کسی که قدرت بر تحلیل وقایع را نداشته باشد، نمیتوان او را مجتهد دانست.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قضاوت و تصمیمگیری باید مستند به قانون باشد اما دانش و تحلیل نیز باید با شناخت جامعه، درک مسائل مردم و عدالت همراه شود تا بتوان تصمیمی صحیح، عادلانه و اثرگذار اتخاذ کرد.
در ادامه این مراسم، معاون اول قوه قضاییه ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان، اساتید و دستاندرکاران برگزاری دورههای آموزشی و تحلیف، برای رؤسای شعب دهمین دوره کارآموزی سازمان تعزیرات حکومتی آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد مسئولان و قضات جدید با تکیه بر تعهد، دانش، عدالتمحوری و مسئولیتپذیری، در انجام وظایف خطیر خود و خدمترسانی به مردم موفق و مؤید باشند.
همچنین در پایان این مراسم، از کارآموزان برتر و نمونه دوره با اهدای لوح و تقدیرنامه، تجلیل به عمل آمد.
نظر شما