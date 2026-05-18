به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد: چین همواره از حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این کشور استقبال می کند بر خلاف سفر اخیر ترامپ به چین.

وی اضافه کرد: رؤسای جمهور چین و روسیه به یکدیگر احترام گذاشته و برای یک هدف مشترک با هم همکاری می کنند؛ این در حالی است که آمریکا چیزی جز نحوه نابود کردن نظم جهانی و سوء استفاده از هم پیمانانش بلد نیست.

ریتر تصریح کرد: متأسفانه آمریکا دوست هیچ کسی نیست. روسیه و چین با وجود تلاش های آمریکا برای جدا کردن آنها با یکدیگر همکاری می کنند.

پیشتر نیز رسانه های غربی اذعان کرده بودند که ترامپ از سفر به چین با دست خالی به آمریکا بازگشت. قرار است پوتین طی روزهای ۱۹ و ۲۰ می به چین سفر کند.