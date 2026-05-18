مهدی سپهر خواننده پیشکسوت پاپ درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سپهر از خوانندگان پیشکسوت موسیقی پاپ کشورمان امروز ۲۸ اردیبهشت در سن ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

مهدی سپهر که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیت‌های قالب توجهی را در عرصه موسیقی انجام داده بود و غیر از همکاری با بزرگانی چون زنده‌یاد علی تجویدی به عنوان خواننده اپرا نیز فعالیت می‌کرد، در سال‌های آغاز دهه هفتاد بود که بعد از مدت‌ها بنا به سیاست‌های مدیران سیما دوباره وارد جریان تولید آثار موسیقایی شد و فصل جدیدی از فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

سپهر طی این سال‌ها علاوه بر همکاری با مجموعه‌های مهم موسیقی کشورمان، تلاش کرد تا فضای جدیدی از موسیقی پاپ را وارد جریان رسمی تولیدات موسیقایی کند. وی به مدد توانایی‌های فنی و تکنیکی خود که برگرفته از تعلیمات موسیقایی اش در محضر استادان موسیقی کشورمان بود توانست خود را به عنوان یک خواننده استاندارد معرفی کند.

این اتفاق هم افتاد و در سال ۱۳۷۴ اثری از سهیل محمودی با عنوان «بهار را صدا بزن» با صدای مهدی سپهر تولید و پس از آن به شکل گسترده‌های در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی بارها و بارها پخش شد. این اثر به همراه چند قطعه تولید شده دیگر تقریباً تنها سرمایه‌های رسانه ملی در ایام نزدیک به نوروز و بهار بودند که به شدت و به شکلی شگفت‌انگیز مورد اقبال مخاطبان قرار گرفتند که هنوز هم بعد از گذشت دو دهه به عنوان ماندگارترین آثار موسیقایی نوروزی معرفی می‌شوند.

مراسم خاکسپاری زنده‌یاد مهدی سپهر روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.