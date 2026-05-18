سارق ۱۸۶ گرم طلا در آران و بیدگل دستگیر شد

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام سرقت طلا از منزل یکی از شهروندان شهرستان آران و بیدگل و گزارش مفقود شدن ۱۸۶ گرم طلا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام بررسی‌های تخصصی، جمع‌آوری سرنخ‌های موجود در صحنه سرقت و بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند هویت یکی از مظنونان اصلی این سرقت را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: پس از شناسایی محل اختفای متهم، مأموران در عملیاتی هدفمند موفق شدند وی را دستگیر کرده و در بازرسی‌های انجام‌شده بخشی از طلاهای مسروقه را نیز کشف کنند.

سرهنگ صالحان با اشاره به ارزش اموال سرقتی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، ارزش تقریبی طلاهای به سرقت رفته حدود ۳۶ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیس به سرقت انجام شده اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان افزود: پلیس با جدیت و در چارچوب قانون با هرگونه تعرض به امنیت و اموال شهروندان مقابله می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو آرامش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.