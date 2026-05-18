۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

سارق ۱۸۶ گرم طلا در آران و بیدگل دستگیر شد

اصفهان – فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از شناسایی و دستگیری سارقی خبر داد که با ورود به منزل یکی از شهروندان، ۱۸۶ گرم طلا به ارزش تقریبی ۳۶ میلیارد ریال را به سرقت برده بود.

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام سرقت طلا از منزل یکی از شهروندان شهرستان آران و بیدگل و گزارش مفقود شدن ۱۸۶ گرم طلا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام بررسی‌های تخصصی، جمع‌آوری سرنخ‌های موجود در صحنه سرقت و بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند هویت یکی از مظنونان اصلی این سرقت را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: پس از شناسایی محل اختفای متهم، مأموران در عملیاتی هدفمند موفق شدند وی را دستگیر کرده و در بازرسی‌های انجام‌شده بخشی از طلاهای مسروقه را نیز کشف کنند.

سرهنگ صالحان با اشاره به ارزش اموال سرقتی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، ارزش تقریبی طلاهای به سرقت رفته حدود ۳۶ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیس به سرقت انجام شده اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان افزود: پلیس با جدیت و در چارچوب قانون با هرگونه تعرض به امنیت و اموال شهروندان مقابله می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو آرامش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

