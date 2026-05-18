به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد صبح دوشنبه در نشست بررسی مسائل و موضوعات سد کنگیر با اشاره به فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های موجود در حوزه سد کنگیر، وضعیت فعلی را عامل زیان مستمر برای شهرستان دانست و تصریح کرد: تداوم این وضعیت به از دست رفتن سالانه بخش قابل توجهی از منافع شهرستان منجر می‌شود و رفع آن باید در اولویت کاری مسئولان، تعاونی‌های کشاورزی و کشاورزان قرار گیرد.

میرزاد هدف کلان مدیریت ارشد دولت را ارائه نتایج ملموس و محسوس در زندگی مردم عنوان کرد و افزود: ساماندهی وضعیت سد کنگیر می‌تواند با جهش چشمگیر تولیدات کشاورزی، زمینه‌ساز افزایش درآمد مردم منطقه شود.

وی برآورد کرد با رفع موانع، این طرح سالانه بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال برای شهرستان عایدی خواهد داشت.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به رشد قیمت محصولات کشاورزی در سال جاری، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح درآمد کشاورزان مستقیم با افزایش تولید و رونق اقتصادی شهرستان مرتبط است و بهبود وضعیت فعلی منجر به رفاه بیشتر ساکنان منطقه خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری‌های مستمر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف قطعی مسائل مربوط به سد شد.

میرزاد با تأکید بر اینکه برگزاری این جلسات صرفاً به هدف حل مشکلات برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همدلی همه ذینفعان، این موضوع به سرانجام مطلوب برسد.